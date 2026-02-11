El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, firmó este miércoles, durante su visita oficial a Washington, su adhesión a la Junta de la Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Netanyahu rubricó el documento durante una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blair, la residencia oficial en la que se hospeda, antes de acudir a la Casa Blanca para reunirse con Trump.

La Junta de la Paz es un organismo internacional presidido de forma vitalicia por Trump que fue creado para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.

PUBLICIDAD

Gobiernos aliados de Trump, como el de Argentina, se han sumado a la Junta de la Paz, mientras que otros países, entre ellos los europeos, han visto con suspicacia la creación de este organismo por considerarlo una posible amenaza al papel de la ONU.

Netanyahu llegó el martes a Washington para su séptima visita oficial a Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump, un viaje centrado en las negociaciones para un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán.

Israel exige que Irán no solo acceda a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y ponga fin a cualquier apoyo a milicias en la región, como Hizbulá.

Irán rechaza estas exigencias y afirma que solo está dispuesto a aceptar ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones internacionales.

Las negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán se reanudaron la semana pasada, en la primera reunión desde la guerra de los doce días que tuvo lugar en junio del año pasado entre Irán e Israel, en la que Washington participó mediante el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

El diálogo se produce tras las amenazas de Trump de intervenir militarmente en el país persa si no se alcanza un acuerdo, acompañadas del despliegue en aguas cercanas a Irán de una flota encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln.