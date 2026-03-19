El caso de una niña de 12 años que murió tres días después de una pelea escolar en el estado de Georgia se volvió viral en redes sociales, luego de que el exbaloncelista de la NBA, Shaquille O’Neal, ofreciera cubrir los gastos funerarios de la menor.

¿Qué fue lo que ocurrió con la menor y cómo se desarrollaron los hechos?

Según la investigación policial y un video difundido en redes sociales, la menor, identificada como Jada West, llegó a una parada de autobús escolar junto a otros compañeros tras finalizar la jornada. En las imágenes se observa cómo inicia una discusión con otra estudiante y, segundos después, ambas son rodeadas por un grupo de jóvenes que presencian la escena. Acto seguido, las dos niñas dejan sus mochilas en el suelo y comienzan a golpearse.

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Jada West, menor que murió tras una pelea en Georgia. ( Fotocaptura GoFundMed )

En medio de los golpes, ambas menores cayeron de espaldas al suelo, pero continuaron agrediéndose mientras permanecían en el piso. La pelea finalmente fue detenida por una mujer que se acercó para separarlas.

Tras ser separada, Jada se levantó, tomó su mochila con normalidad y comenzó a caminar. Sin embargo, segundos después, se desplomó repentinamente al suelo.

“Cuando llegamos, los paramédicos ya estaban en la escena y la estaban cargando mientras le practicaban reanimación cardiopulmonar (RCP)”, explicó el sargento de la policía, Spencer Crawford, encargado de la investigación, en declaraciones a Univisión.

Jada murió tres días después en el hospital al que había sido trasladada.

La policía no ha revelado qué desencadenó la discusión entre las menores. Sin embargo, Crawford confirmó que las autoridades analizan evidencia, incluyendo videos grabados con teléfonos celulares, y esperan los resultados de la autopsia para determinar con precisión qué ocurrió y si presentarán o no cargos en el caso.