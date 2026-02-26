Una niña de 8 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en tierras tribales en el norte de Arizona el mes pasado después de haber sido reportada como desaparecida, probablemente fue atropellada por un vehículo que pasaba, dijo el Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI).

Se cree que Maleeka “Mollie” Boone fue atropellada por un motorista que pasaba por allí cuando volvía a casa después de jugar en su barrio el 15 de enero en la zona de Coalmine Canyon, a unos 386 kilómetros al norte de Phoenix.

Los investigadores creen que es posible que el conductor del vehículo atropellara a Maleeka “Mollie” Boone sin darse cuenta, según la agencia.

Boone fue objeto de una Alerta Turquesa, un sistema de alerta para nativos americanos desaparecidos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.