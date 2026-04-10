Una pareja perdió la vida tras un accidente vehicular ocurrido el pasado 1 de abril en el estado de Carolina del Norte, dejando a dos hijos pequeños en una situación devastadora.

Las víctimas fueron identificadas como Harry Spruill, de 42 años, y Whitney Spruill, quienes fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban colisionara con un camión en la carretera 32, en el condado de Washington.

Según reportes del medio local WECT, el automóvil habría cruzado la línea central antes de impactar contra un camión de carga de granos que circulaba vacío.

La pareja deja a dos hijos: una niña en edad preescolar y un bebé de apenas seis meses, quien se encontraba en el vehículo al momento del accidente y logró sobrevivir. El menor fue trasladado en helicóptero a un hospital para recibir atención médica.

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Ante la tragedia, allegados a la familia iniciaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir gastos funerarios, costos médicos y el cuidado de los niños.

“Están enfrentando una tragedia inimaginable”, expresó un amigo cercano de la familia en la descripción de la iniciativa solidaria.

De acuerdo con el obituario, Harry Spruill era conocido en su comunidad por su carácter amable y su disposición para ayudar a otros. Disfrutaba buscar antigüedades y colaborar en trabajos de limpieza.

La familia ya había atravesado momentos difíciles, tras la pérdida de otro hijo en 2024, un año antes del nacimiento del bebé que sobrevivió al accidente.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del choque, mientras la comunidad se une en apoyo a los menores que quedaron huérfanos tras la tragedia.