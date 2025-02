Filadelfia. Un avión medicalizado que trasladaba a una niña que acababa de completar un tratamiento para una enfermedad grave, a su madre y a otras cuatro personas se estrelló en un vecindario de Filadelfia poco después de despegar el viernes por la noche, y provocó una bola de fuego que envolvió varias casas.

“No podemos confirmar ningún sobreviviente”, dijo Jet Rescue Air Ambulance, que operaba el Learjet 55 siniestrado, en un comunicado. No se reportaron víctimas mortales en tierra de inmediato, pero al menos seis personas fueron atendidas en un hospital por lesiones.

Todas las personas a bordo del avión eran de México. La niña volaba de regreso a casa, explicó el vocero de Jet Rescue, Shai Gold.

El destino del vuelo era Tijuana, después de una parada en Missouri. La paciente y su madre viajaban junto a cuatro miembros de la tripulación.

La tripulación tenía experiencia, afirmó Gold, que apuntó que todos los que participan en este tipo de vuelos pasan un entrenamiento riguroso.

“Cuando ocurre un incidente como este, es impactante y sorprendente”, dijo Gold en declaraciones a The Associated Press. “Todas las aeronaves reciben mantenimiento, no se escatima en gastos porque sabemos que nuestra misión es crucial”.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, indicó en una conferencia de prensa el viernes por la noche que las autoridades esperaban fallecidos en este “horrible desastre aéreo”.

“Sabemos que habrá víctimas”, afirmó.

Una portavoz del Hospital Universitario Temple-Jeanes, Jennifer Reardon, aseguró que el centro trató a seis personas con lesiones debido al accidente. Tres de ellas recibieron el alta y las otras estaban en condición estable, agregó. No pudo ofrecer más información sobre el alcance de las heridas ni dónde se encontraban cuando las sufrieron.

El avión estaba registrado en México. Jet Rescue tiene su sede en México y opera tanto allí como en Estados Unidos.

El siniestro se produjo apenas dos después del desastre aéreo más letal en Estados Unidos en una generación. El miércoles por la noche, un avión de American Airlines con 60 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación chocó con un helicóptero del Ejército en el que iban tres soldados en el aire, en las inmediaciones de un aeropuerto en Washington, D.C. No hubo sobrevivientes.

El de Filadelfia fue el segundo incidente letal de Jet Rescue en 15 meses. En 2023, cinco tripulantes perdieron la vida cuando su avión se salió de una pista en el estado de Morelos, en el centro de México, y se estrelló contra una ladera.

En Filadelfia, una cámara de timbre capturó un video del avión cayendo con una estela blanca y explotando al impactar contra suelo cerca de un centro comercial y una carretera principal.

“Todo lo que escuchamos fue un fuerte estruendo y no sabíamos de dónde venía. Nos dimos la vuelta y vimos esa gran nube”, señaló Jim Quinn, el dueño de la cámara.

El accidente ocurrió a menos de 5 kilómetros (3 millas) del Aeropuerto del Noreste de Filadelfia, que presta servicio principalmente a aviones privados y vuelos chárter.

El Learjet 55 desapareció rápidamente del radar después de despegar del aeropuerto a las 6:06 de la tarde y alcanzar una altitud de 487 metros (1.600 pies). Estaba registrado a nombre de una empresa que opera como Med Jets, según la web de seguimiento de vuelos Flight Aware.

Poco después de las seis de la tarde, un audio grabado por LiveATC capturó a un controlador del tráfico aéreo diciendo a “Medevac Medservice 056″ que girara a la derecha al despegar. Unos 30 segundos más tarde, repite la orden antes de preguntar ”¿Está en frecuencia?”. Minutos después, el controlador dice: “Tenemos un avión perdido. No estamos exactamente seguros de qué sucedió, así que estamos tratando de averiguarlo. Por ahora el aeropuerto va a estar cerrado”.

En una publicación en su red social, Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió: “Es triste ver caer el avión en Filadelfia”.

“Más almas inocentes perdidas”, señaló. “Nuestra gente está totalmente comprometida”.

Un flujo constante de vehículos policiales y camiones de bomberos acudió al lugar de los hechos y ocuparon los estacionamientos de distintas empresas. En cuestión de una hora, el sonido de las sirenas y las órdenes a voz en grito se habían transformado en una relativa quietud en los límites de la zona acordonada, y la oscuridad se apoderó del sitio mientras los conductores que pasaban intentaban ver qué estaba sucediendo.

El avión se estrelló en una intersección concurrida cerca de Roosevelt Mall, un centro comercial al aire libre en el vecindario de Rhawnhurst.

Un video tomado con celular por un testigo momentos después del choque mostraba una escena caótica con escombros esparcidos por la carretera. Un muro de color naranja brillaba en la distancia mientras una columna de humo negro se elevaba rápidamente hacia el cielo y las sirenas sonaban.

Michael Schiavone, de 37 años, estaba sentado en su casa en Mayfair, un barrio cercano, cuando escuchó un fuerte estruendo y su casa tembló. Según contó, sintió como si fuese un pequeño terremoto, y cuando revisó las imágenes de su cámara de seguridad le pareció que caía un misil.

“Hubo una gran explosión, así que por un segundo pensé que estábamos bajo ataque”, comentó.

Jet Rescue, que ofrece servicios internacionales de aviones medicalizados, trasladó al pelotero del Salón de la Fama David Ortiz a Boston cuando fue baleado en República Dominicana en 2019 y participó en el transporte de pacientes en estado crítico con COVID-19.

La Administración Federal de Aviación indicó que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) dirigirá la investigación del siniestro. La NTSB explicó que un investigador había llegado a la zona y más funcionarios lo harán el sábado.