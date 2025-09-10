Un niño de 4 años fue trasladado de urgencia al hospital tras ser mordido por una serpiente venenosa dentro de la guardería New Beginnings Child Enrichment, Estados Unidos.

La familia denuncia queel personal no llamó a los servicios de emergencia y que solo contactaron al tutor del menor,lo que habría puesto en riesgo su vida.

Según informó el medio local WSOCTV9, el niño jugaba cerca de un arenero cuando fue atacado por una víbora cabeza de cobre, una especie común en la región y reconocida por la toxicidad de su veneno.

El personal de la guardería creyó inicialmente que el menor había sufrido una astilla o incluso una fractura, por lo que optaron por llamar únicamente a su tutor. No se notificó al 911, número de emergencias de Estados Unidos.

La reacción de la familia

La tía del niño, Brook Cooper, relató a la prensa local que se enteró de la mordedura recién al llegar a la guardería:

“El director se levantó y dijo que le había mordido una serpiente. Lo primero que pensé fue: ¿por qué no llamaron al 911? Lo segundo fue: ¿los demás padres saben siquiera de esto?”, expresó.

La propia familia trasladó al menor al hospital, donde recibió atención médica especializada.

Las autoridades recuerdan la importancia de la atención inmediata

Los servicios de emergencia locales señalaron que las mordeduras de serpiente son frecuentes en la zona. Aunque los paramédicos no cuentan con antídoto, pueden proporcionar asistencia vital en el traslado al hospital.

Luego del ataque, un trabajador del centro educativo mató a la serpiente para permitir que los niños regresaran al patio de juegos al día siguiente.