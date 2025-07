COLUMBIA, Carolina del Sur. Dos semanas después de que Jaysen Carr pasara el 4 de julio nadando y montando en barco en uno de los lagos más populares de Carolina del Sur, murió a causa de una ameba que vive en el agua caliente y le entró en el cerebro a través de la nariz.

Sus padres no tenían ni idea de que la ameba come cerebros, cuyo nombre científico es Naegleria fowleri, existía en el lago Murray, a solo 24 kilómetros al oeste de Columbia.

Se enteraron cuando un médico, entre lágrimas, les comunicó el diagnóstico después de que lo que parecía un dolor de cabeza y náuseas bastante normales tomaran un giro grave.

PUBLICIDAD

Jaysen, de 12 años, luchó durante una semana antes de morir el 18 de julio, lo que lo convierte en una de las aproximadamente 160 personas que se sabe que han muerto a causa de la ameba en los Estados Unidos en los últimos 60 años.

Mientras lloran la pérdida de su hijo, los padres del niño dijeron que se quedaron atónitos al saber que Carolina del Sur, como la mayoría de los demás estados de Estados Unidos, no tiene ninguna ley que exija la notificación pública de las muertes o infecciones causadas por la ameba. El lago no se cerró y no se realizaron análisis del agua. Si no hubieran hablado, se preguntan si alguien habría sabido siquiera lo que pasó.

“No puedo creer que hayamos perdido a nuestro hijo. El resultado de ser un niño fue perder la vida. No me parece bien. Y me aterra que le pase a otra persona”, declaró Clarence Carr a The Associated Press mientras su esposa se sentaba a su lado, abrazando un tigre de peluche que tenía una grabación del latido del corazón de su hijo mediano.

El mejor 4 de julio de su vida

A Jaysen le encantaban los deportes. Jugaba al fútbol y al béisbol. También le encantaba la gente. En cuanto conocía a alguien, se hacía amigo suyo, según cuenta su padre. Era tan inteligente que se saltó un curso en el colegio y tocaba varios instrumentos en la banda de su instituto en Columbia.

“O te quería o simplemente no te conocía”, dijo su padre. “Era el tipo de persona que podía ir a un parque de atracciones y cinco minutos después decir: ‘Este es mi amigo James’”.

PUBLICIDAD

Sus amigos invitaron a Jaysen y a su familia a pasar el fin de semana del 4 de julio en el lago, donde Jaysen pasó horas nadando, pescando y montando en una cámara de aire que era remolcada por una lancha.

“Mamá y papá, ha sido el mejor 4 de julio que he tenido nunca”, recordaba Clarence Carr que le dijo su hijo.

El dolor de cabeza empeora de repente

Unos días más tarde, a Jaysen le empezó a doler la cabeza. Los analgésicos le ayudaron. Pero al día siguiente, el dolor de cabeza empeoró y empezó a vomitar. Le dijo a los médicos de urgencias exactamente dónde le dolía. Pero pronto empezó a desorientarse y a sentirse letárgico.

La ameba estaba en su cerebro, causando ya una infección y destruyendo tejido cerebral. Entró por la nariz cuando le introdujeron agua a presión en las fosas nasales, posiblemente en uno de los momentos en que Jaysen se zambulló en el agua. A continuación, viajó a lo largo del nervio olfativo hasta llegar al cerebro.

La ameba causó una infección llamada meningoencefalitis amebiana primaria. Menos de 10 personas al año la contraen en Estados Unidos y más del 95 % de ellas mueren, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La ameba es bastante común. Los investigadores siguen tratando de averiguar por qué las infecciones son tan raras. Se ha descubierto que algunas personas tenían anticuerpos, lo que indica que pueden haber sobrevivido a la exposición. Otras pueden morir por inflamación cerebral y otros problemas sin que se haya detectado la ameba.

PUBLICIDAD

La ameba se encuentra en aguas cálidas y la infección es casi siempre mortal

La ameba se vuelve peligrosa en aguas muy cálidas y, durante años, se ha observado casi exclusivamente en verano en la parte sur del país. Sin embargo, según los científicos, recientemente han aparecido algunos casos en Maryland, Indiana y Minnesota.

Los CDC afirman que se han registrado 167 casos de infección en Estados Unidos entre 1962 y 2024, y solo cuatro personas han sobrevivido.

Los niños parecen ser los más susceptibles, pero los investigadores no saben si esto se debe simplemente a que son más propensos a saltar y zambullirse en el agua o a jugar en los sedimentos del fondo de los lagos.

La ameba puede aparecer en aguas termales, ríos y, en raras ocasiones, en el agua del grifo. Por eso los médicos recomiendan utilizar agua esterilizada para limpiar las fosas nasales con una olla de lavado nasal (neti pot).

La única forma de estar completamente seguro es no nadar en lagos o ríos y, si lo hace, mantener la cabeza fuera del agua. Pellizcarse la nariz o utilizar pinzas nasales al bucear o nadar puede evitar que entre agua en la nariz.

Los padres quieren que los demás conozcan el peligro

Mientras estaba sentado en la sala de cuidados intensivos del hospital con su hijo, Clarence Carr no podía dejar de pensar en todas las personas que estaban en el lago.

Se preguntaba si alguna de ellas tenía idea del peligro microscópico que había en el agua.

“Hay familias enteras en barcos pontones, saltando al agua, igual que nuestros hijos, disfrutando como nunca”, dijo. “Podrían ser sus últimos momentos y no son conscientes de ello”.