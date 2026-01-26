La semana laboral en Estados Unidos comenzó con más nevadas en el noreste hacia el final de una colosal tormenta invernal que llevó hielo y cortes de energía, carreteras intransitables, vuelos cancelados y un frío gélido a gran parte del sur y este de Estados Unidos.

Las intensas nevadas —se registraron más de 30 centímetros (un pie) a lo largo de una franja de 1,300 millas (2,100 kilómetros) desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra— detuvieron el tráfico, cancelaron vuelos y provocaron la cancelación masiva de clases el lunes.

Se pronosticaron hasta 60 centímetros (dos pies) de nieve acumulada en algunos de los lugares más afectados.

En Falmouth, Massachusetts, a aproximadamente una hora en coche al sur de Boston, la nieve caía en grandes cantidades y cerraba la ciudad.

La ministra local Nell Fields tuvo que palear sólo para poder dejar salir a su perro. Habían caído 18 cm (siete pulgadas), y aún podría caer otro tanto.

“Siento que el universo simplemente nos puso una gran pausa con toda la nieve”, indicó Fields.

En el Upper East Side de Manhattan, January Cotrel disfrutó de la nieve fresca en una cuadra que siempre se cierra durante las tormentas de nieve para que los residentes puedan deslizarse, lanzar bolas de nieve y hacer muñecos de nieve.

“Rezo por dos pies cada vez que tenemos una tormenta de nieve. Quiero tanto como podamos tener”, dijo. “Dejen que la ciudad se cierre por un día y es hermoso, y luego podemos volver a la vida”.

Mientras tanto, un frío desolador siguió a la tormenta. Durante la noche del domingo se pronosticó que los 48 estados contiguos tendrían su temperatura mínima promedio más fría, -12,3 grados Celsius (9,8 grados Fahrenheit)— desde enero de 2014.

El calor récord en Florida fue lo único que impidió que ese promedio fuera aún más frío, dijo Ryan Maue, excientífico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, quien calcula los promedios nacionales basándose en datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Desde Montana hasta la franja nororiental de Florida, el servicio meteorológico emitió avisos de clima frío y advertencias de frío extremo, ya que las temperaturas en muchos lugares cayeron a -18 ºC (0 ºF) e incluso más. El viento hizo que la sensación térmica fuera aún más baja y el frío nocturno amenazó con volver a congelar las carreteras temprano el lunes en una cruel repetición del mal tiempo para los desplazamientos del fin de semana.

Aunque las precipitaciones estaban remitiendo en Mississippi, “eso no significa que el peligro haya pasado”, dijo el gobernador Tate Reeves en una conferencia de prensa el domingo.

La lluvia helada que dejó las carreteras resbaladizas y derribó árboles y ramas en caminos y tendidos eléctricos fue el principal peligro en el sur durante el fin de semana. En Corinth, Mississippi, el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar dijo a los empleados de su planta de reacondicionamiento que se quedaran en casa el lunes y martes.

Ya era la peor tormenta de hielo de Mississippi desde 1994, donde se hizo el mayor despliegue de productos químicos para derretir el hielo —750,000 litros (200,000 galones)— además de sal y arena para tratar las carreteras heladas, dijo Reeves. Instó a la gente a no conducir a menos que fuera absolutamente necesario. “Por favor, comuníquense con amigos y familiares”, agregó Reeves.

En un momento el domingo por la mañana, alrededor de 213 millones de personas estaban bajo algún tipo de advertencia de clima invernal, dijeron las autoridades. Cientos de miles de clientes estaban sin electricidad, según poweroutage.us, con Tennessee y Mississippi especialmente afectados.

Unos 12,000 vuelos también fueron cancelados el domingo y casi 20,000 fueron retrasados, según el rastreador de vuelos flightaware.com. Los aeropuertos en Filadelfia, Washington, Baltimore, Carolina del Norte, Nueva York y Nueva Jersey estaban entre los que sentían el impacto de la tormenta con efectos que se esperaban que perduraran hasta el lunes.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani dijo que al menos cinco personas que murieron fueron encontradas afuera mientras las temperaturas caían el sábado, aunque la causa de sus muertes seguía bajo investigación. Dos hombres murieron de hipotermia relacionada con la tormenta en la parroquia de Caddo en Luisiana, según el departamento de salud del estado.

En Massachusetts, Fields, la ministra, realizó servicios religiosos a pesar de la tormenta, diciendo que en cierto modo el clima era un regalo.

“Lo siento por la interrupción, pero nos ha dado algo de silencio, y tal vez estamos usando este tiempo para pensar en lo que realmente es importante, y eso es la comunidad y cuidarnos unos a otros”, dijo Fields.