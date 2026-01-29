Jackson, Mississippi. Cientos de efectivos de la Guardia Nacional en Mississippi y Tennessee se movilizaron el jueves para despejar escombros y asistir a personas varadas en automóviles o atrapadas en casas aún sin electricidad, mientras los estados del sur se apresuraban a recuperarse de una dura tormenta invernal antes de que otra ráfaga de frío llegue el viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el aire ártico dirigido hacia el sureste hará que las ya frías temperaturas caigan el viernes por la noche debajo del punto de congelación en ciudades como Nashville, donde más de 85,000 hogares y negocios aún no tenían electricidad cinco días después de que una tormenta masiva arrojó nieve y hielo en el este de Estados Unidos.

Glyn Alexander, de 73 años, soportó tres días sin electricidad antes de decidir dejar su hogar en Belzoni, una pequeña ciudad en el Delta del Mississippi. El jueves se encontraba más cómoda en un albergue local, donde un generador mantenía la temperatura interior a unos agradables 82 °Fahrenheit.

“Tres días en el frío, durmiendo en el frío, comiendo en el frío”, dijo Alexander. “Simplemente no podía soportar más el frío”.

Al menos 85 personas han muerto en áreas afectadas por el frío extremo desde Texas hasta Nueva Jersey. Casi la mitad de las muertes se reportaron en Tennessee, Mississippi y Luisiana.

Las prolongadas bajas temperaturas han dejado a muchas personas cada vez más desesperadas en una región no acostumbrada ni equipada para tal frío. Los operadores de emergencia en Mississippi recibían llamadas de personas que se están quedando sin alimentos y medicamentos y están atrapadas en casa. En Tennessee, trabajadores sociales colaboraban con la policía y los bomberos para realizar controles de bienestar a residentes de quienes no se había tenido noticias en días.

“Nadie realmente sabía que iba a ser así, o qué tan malo”, declaró CJ Bynum, quien estaba usando su Jeep para ayudar a conductores varados a lo largo de la Interestatal 55, donde camiones de carga aún se alineaban en la carretera helada en el norte de Mississippi dos días después de que el tráfico se detuviera.

Harriet Wallace, quien trabaja para una agencia de servicios sociales en Nashville, indicó que la policía y los bomberos habían estado visitando hogares para verificar a personas mayores cuyos familiares no pueden contactarlos por teléfono. Añadió que todos han sido encontrados con vida. Para aquellos sin electricidad que se niegan a dejar su hogar, las autoridades estaban ayudando a cargar teléfonos y conseguir alimentos.

“Están encontrando mantas y simplemente sentados allí sin televisión, sin electricidad, nada”, dijo Wallace. “Algunos están un poco delirantes”.

Persisten los cortes de energía importantes

Más de 290,000 hogares y negocios en Estados Unidos no tenían electricidad el miércoles, según el sitio de seguimiento Poweroutage. La gran mayoría estaban en Mississippi y Tennessee, con más de 95,000 cada uno.

Nashville Electric Service informó el jueves que tenía 963 electricistas trabajando en reparaciones después de que la tormenta rompió cientos de postes en el área metropolitana de Nashville. Un vicepresidente de la empresa, Brent Baker, dijo el miércoles que las cuadrillas necesitarían el fin de semana, o más, antes de que el servicio pudiera restaurarse a todos los clientes.

Las autopistas Interestatales 55 y 22 seguían cerradas en el norte de Mississippi mientras las cuadrillas de emergencia con grúas y quitanieves continuaban trabajando el jueves para reabrir las principales autopistas.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, señaló que 650 elementos de la Guardia Nacional estaban despejando árboles que aún bloqueaban las carreteras y entregando comidas, mantas y otros suministros por camión y helicóptero. La Guardia Nacional de Tennessee apuntó que unos 170 soldados y aviadores estaban ayudando con la recuperación de la tormenta. Además de despejar escombros, los guardias han asistido a más de 200 personas varadas en vehículos y hogares, y han realizado casi 300 viajes para trabajadores de emergencia y de salud.

Centros de acogida por todo Mississippi

Las autoridades de Mississippi dicen que es la peor tormenta invernal del estado desde 1994. Se abrieron unos 80 centros de acogida en todo el estado, conocido como uno de los más pobres del país. Pero para algunas comunidades, no fueron suficientes.

En Batesville, Mississippi, donde la mayoría de los 7.400 residentes de la ciudad estaban sin electricidad el jueves, el alcalde Hal Ferrell dijo que los funcionarios estaban lidiando con cortes en asilos de ancianos, una escasez de generadores para albergues y carreteras interestatales cubiertas de hielo que obstaculizaban las entregas.

“Estamos en un verdadero aprieto con todo lo que estamos tratando de hacer”, manifestó Ferrell.

Los expertos en salud advierten que la exposición prolongada al frío sin calefacción representa riesgos serios, especialmente para niños pequeños, adultos mayores y personas con afecciones cardiovasculares.

“El cuerpo puede manejar temperaturas frías brevemente muy bien”, indicó el doctor Hans House, profesor de medicina de emergencia en la Universidad de Iowa, “pero la exposición prolongada es un problema”.

A medida que se instala la hipotermia, el cuerpo tiembla y reduce el flujo sanguíneo a las manos y los pies para conservar el calor, dijo House, lo que aumenta el riesgo de lesiones por congelación. A medida que la exposición continúa, las personas pueden volverse somnolientas y confundidas, y en casos severos, el corazón y los pulmones pueden fallar.

Los meteorólogos dicen que el clima bajo cero persistirá en el este de Estados Unidos hasta febrero, y hay una alta probabilidad de nieve intensa en las Carolinas, Virginia y el noreste de Georgia este fin de semana. También es posible que haya nevadas en la costa este, desde Maryland hasta Maine.

Había una ligera posibilidad de lluvia helada el jueves por la noche en algunas áreas de Mississippi y una posibilidad limitada de nevadas en Nashville la noche del viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional. Pero los meteorólogos dijeron que la mayor amenaza era el frío.