El presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva el jueves en la que pedirá un nuevo sitio web del gobierno donde las personas en Estados Unidos puedan encontrar y comparar cuentas de ahorro para la jubilación del sector privado, con el objetivo de ayudar a millones de trabajadores cuyos empleadores no ofrecen esos planes.

La orden pretende ayudar a más personas a acceder a planes de jubilación antes del año que viene, cuando el Gobierno federal empezará a igualar las aportaciones a la jubilación realizadas por los trabajadores de rentas bajas y medias, según un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato para hablar de la orden antes de que se anuncie formalmente.

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Esa nueva contribución de contrapartida, conocida como “Saver’s Match”, procede de la legislación de 2022 aprobada bajo la presidencia del demócrata Joe Biden. A partir de enero, ofrecerá una aportación de hasta 1,000 dólares a los trabajadores que ganen menos de 35,000 dólares al año.

La orden de Trump pretende ayudar a que el partido esté disponible para aproximadamente 50 millones de personas que no tienen planes de jubilación ofrecidos por sus empleadores. El presidente republicano está ordenando al Departamento del Tesoro que lance TrumpIRA.gov, donde los trabajadores pueden comparar planes de jubilación del sector privado.

No ofrece un nuevo plan de jubilación público, sino que ayuda a los trabajadores a encontrar planes de empresas privadas.

Los detalles de la orden fueron comunicados en primer lugar por el medio de comunicación Semafor.

Trump discutió la idea durante su discurso sobre el Estado de la Unión en febrero, cuando señaló que alrededor de la mitad de las personas en el país no tienen acceso a planes de jubilación proporcionados por el empleador con contribuciones equivalentes.

“Para remediar esta gran disparidad, estoy anunciando que el próximo año mi administración dará a estos trabajadores estadounidenses a menudo olvidados -grandes personas, las personas que construyeron nuestro país- acceso al mismo tipo de plan de jubilación que se ofrece a todos los trabajadores federales”, dijo Trump.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.