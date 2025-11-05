Zohran Mamdani no perdió tiempo como alcalde electo de la ciudad de Nueva York antes de dejar claro que considera parte de su nuevo rol enfrentarse al presidente de Estados Unidos, quien había amenazado no solo con retirar fondos de la ciudad si él ganaba, sino también con arrestarlo y deportarlo.

Mamdani, demócrata, se dirigió directamente al presidente republicano y lo hizo de manera extensa desde el escenario de su fiesta de victoria en Brooklyn el martes por la noche.

“Donald Trump, como sé que estás viendo, tengo cuatro palabras para ti: Sube el volumen”, dijo, antes de declarar: “Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, esa es la ciudad que lo vio nacer”.

Mamdani, quien nació en Uganda y se convirtió en ciudadano estadounidense tras graduarse de la universidad, se presentó como la encarnación de la resistencia.

“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”, dijo. “Así que escúchame, presidente Trump, cuando digo esto: para llegar a cualquiera de nosotros, tendrás que pasar por todos nosotros”.

Trump, quien ha pasado meses insultando a Mamdani y advirtiendo que la ciudad se arruinaría si él ganaba, parecía estar observando.

“…¡Y ASÍ COMIENZA!” publicó en redes sociales mientras Mamdani hablaba.

Mamdani, un socialista democrático que hizo campaña con un conjunto de políticas progresistas de izquierda y un optimismo alegre que contrasta fuertemente con las tácticas más oscuras y estrictas de Trump, se espera que continúe enfrentando los ataques políticos persistentes del presidente, junto con un gobierno federal que podría intentar obstaculizar su agenda.

‘Alcalde Trump’

Nueva York ha permanecido relativamente indemne bajo la administración de Trump, mientras él ha atacado ciudades como Los Ángeles y Washington, enviando a la Guardia Nacional. El actual alcalde, Eric Adams, disfrutó de una alianza inusual con el presidente republicano, cuya administración retiró un caso federal de corrupción contra el alcalde para que pudiera colaborar mejor con la agenda de inmigración del presidente.

Trump ha amenazado con recortar los fondos federales a la ciudad y con tomar el control total de la misma, amenazas que se convirtieron en un eje de las campañas de los rivales de Mamdani.

“Será el alcalde Trump” si Mamdani gana, dijo el exgobernador Andrew Cuomo durante su último debate, advirtiendo que Mamdani era demasiado inexperto y un blanco demasiado fácil para negociar efectivamente con el presidente.

A medida que Mamdani pasó de ser un legislador estatal poco conocido a convertirse en estrella del Partido Demócrata, Trump y otros miembros de su partido aprovecharon con entusiasmo sus propuestas políticas más controvertidas y declaraciones pasadas, tratando de presentarlo como la cara de un nuevo Partido Demócrata desconectado de los estadounidenses comunes.

“El Partido Demócrata se ha rendido ante el socialista radical Zohran Mamdani y la turba de extrema izquierda que ahora dirige el espectáculo”, dijo el portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso, Mike Marinella, en un comunicado el martes por la noche. “Han abrazado con orgullo la eliminación de fondos para la policía, la abolición del ICE, impuestos asfixiantes para los estadounidenses trabajadores y han reemplazado el sentido común con el caos. Cada demócrata de la Cámara es cómplice de la caída de su partido, y los votantes se los harán pagar en 2026”.