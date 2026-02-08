El nuevo arzobispo de Nueva York, Ronald Hicks, citó a Bad Bunny durante su discurso de instalación en la histórica Catedral de San Patricio, marcando un inicio poco convencional para su ministerio pastoral.

Según detalló ny1.com, el viernes 6 de febrero de 2026, en una ceremonia solemne que reunió a miles de feligreses y líderes religiosos, Hicks fue oficialmente instalado como el 11.º arzobispo de Nueva York, sucediendo al cardenal Timothy Dolan tras su retiro. La misa de instalación, celebrada en la emblemática catedral del centro de Manhattan, se destacó tanto por su fidelidad a la tradición litúrgica católica como por la apertura cultural del nuevo pastor.

En un pasaje que sorprendió a los asistentes, Univisión reporta que Hicks tomó prestadas palabras del repertorio de Bad Bunny —haciendo referencia al ambiente y la vida neoyorquina— para conectar con la diversidad de la ciudad: “Si te quieres divertir, solo tienes que vivir un verano en Nueva York”, citó, enlazándolo con su visión de una Iglesia cercana y abierta a todas las expresiones culturales.

El arzobispo, de 58 años y originario de Illinois, también incluyó en su homilía frases de otros artistas emblemáticos como Frank Sinatra y Billy Joel para describir sus primeras impresiones de Nueva York y subrayar la misión pastoral que emprende.

Más allá de las referencias musicales, Hicks enfatizó un llamado profundo a “una Iglesia misionera”, que salga al encuentro de las personas, sirva al vulnerable y promueva unidad y respeto entre comunidades diversas. Habló en inglés y en español, reconociendo la presencia hispana en la arquidiócesis y buscando tender puentes culturales en una de las ciudades más plurales del planeta.

La ceremonia incluyó la lectura formal de la carta de nombramiento del papa León XIV, quien escogió a Hicks por su experiencia pastoral —incluida su trayectoria en Joliet, Illinois— y su compromiso con la justicia social y la inclusión.

Al tomar posesión de la cátedra arzobispal, símbolo de su nueva autoridad, Hicks fue ovacionado por la feligresía, que vio en sus palabras una mezcla de tradición católica y sensibilidad contemporánea, representada incluso en la inesperada cita al fenómeno del reggaeton.

Este enfoque ha generado comentarios positivos entre fieles que valoran la intención del arzobispo de hablar “el idioma de la gente” y hacer de la Iglesia un espacio más cercano a la vida cotidiana de los neoyorquinos.