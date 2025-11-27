Las autoridades de Wisconsin solicitaron a un tribunal estatal revocar la libertad condicional de Morgan Geyser, la mujer que en 2014 casi asesinó a su compañera de sexto grado en nombre del villano de terror Slender Man y que escapó de un hogar grupal a principios de esta semana.

Un juez del Tribunal de Circuito del condado de Waukesha aceptó el miércoles sellar la petición presentada por el Departamento de Correcciones la tarde del martes, en la que se solicitaba revocar la libertad condicional de Geyser. Más temprano este año, un juez del mismo condado había aprobado liberar a Geyser de una institución mental estatal para que viviera en un hogar grupal.

Las autoridades informaron que Geyser se quitó el brazalete de monitoreo GPS el sábado por la noche y huyó del hogar grupal en Madison, Wisconsin, acompañada de un hombre de 43 años. La policía la encontró fuera de Chicago el domingo por la noche, a unas 170 millas (274 kilómetros) de Madison.

Geyser no se opuso a su extradición a Wisconsin durante una comparecencia en un tribunal de Chicago el martes. Los registros en línea muestran que fue trasladada de regreso a Wisconsin y estaba detenida en la cárcel del condado de Waukesha hasta la tarde del miércoles.

El abogado de Geyser, Tony Cotton, no respondió a un correo electrónico el miércoles solicitando comentarios sobre la petición del estado para revocar su liberación.

El juez programó una audiencia sobre la moción para el 22 de diciembre. Si se revoca la libertad condicional de Geyser, podría ser enviada de regreso a la institución mental donde pasó la mayor parte de los últimos ocho años y también podría enfrentar nuevos cargos relacionados con su escape.

El acompañante de Geyser ha sido acusado de allanamiento de morada y obstrucción, aunque la prensa no ha revelado su nombre porque no se le imputan cargos por ayudar en la fuga. Sin embargo, el acompañante declaró a WKOW-TV el lunes que ambos se hicieron amigos en la iglesia y se habían visto diariamente durante el último mes; Geyser decidió escapar porque temía que el hogar grupal ya no les permitiera verse.

En 2014, Geyser y su amiga Anissa Weier llevaron a una compañera, Payton Leutner, a un parque en Waukesha. Geyser apuñaló a Leutner 19 veces, casi alcanzando su corazón, mientras Weier la animaba. Las tres tenían 12 años en ese momento, y Leutner sobrevivió por poco.

Posteriormente, Geyser y Weier dijeron a los investigadores que atacaron a Leutner para impresionar a Slender Man y convertirse en sus siervas, temiendo que él dañara a sus familias si no cumplían con el ataque. Slender Man fue creado en línea por Eric Knudsen en 2009 como una figura misteriosa editada en fotos de niños jugando y se convirtió en un popular personaje de terror en videojuegos, historias en línea y una película de 2018.

Ambas fueron internadas en una institución mental estatal: Geyser por 40 años y Weier por 25. La ley de Wisconsin permite que las personas internadas soliciten su liberación; Weier obtuvo libertad condicional en 2021. Geyser, ahora de 23 años, ganó la libertad condicional en septiembre tras cuatro solicitudes y fue colocada en un hogar grupal.

Funcionarios de salud estatales intentaron bloquear su liberación en marzo, alegando que Geyser no había informado a su equipo terapéutico que había leído Rent Boy, una novela sobre asesinato y venta de órganos en el mercado negro. También señalaron que se había comunicado con un hombre que colecciona recuerdos de asesinatos, enviándole un dibujo propio de un cuerpo decapitado y una postal expresando su deseo de intimidad.

El juez concluyó que Geyser no estaba intentando ocultar nada y procedió con su liberación, que se formalizó en septiembre.