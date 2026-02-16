El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama dijo que no veía pruebas de que los extraterrestres “se hayan puesto en contacto con nosotros”, después de que el fin de semana hiciera estallar las redes sociales al afirmar en un podcast que los alienígenas eran reales.

Durante una ronda relámpago de preguntas con el presentador del podcast Brian Tyler Cohen, le preguntaron a Obama: “¿Son reales los extraterrestres?”.

“Son reales”, respondió, continuando: “Pero no los he visto. Y, no se guardan en el Área 51”.

El domingo, el expresidente publicó un comunicado en Instagram, en el que parecía aclarar lo que quería decir con sus comentarios que desde entonces se han hecho virales.

“Intentaba ceñirme al espíritu de la ronda de velocidad, pero ya que ha llamado la atención, permítanme que lo aclare. Estadísticamente, el universo es tan vasto que las probabilidades de que haya vida ahí fuera son buenas. Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que hayamos sido visitados por extraterrestres son bajas, y durante mi presidencia no he visto ninguna prueba de que los extraterrestres se hayan puesto en contacto con nosotros. De verdad”.

El secretismo en torno al Área 51, un centro de pruebas de alto secreto de la Guerra Fría situado en el desierto de Nevada, ha alimentado durante mucho tiempo las teorías conspirativas entre los entusiastas de los ovnis.

En 2013, la CIA reconoció la existencia del lugar, pero no de accidentes de ovnis, extraterrestres de ojos negros o alunizajes simulados.

Documentos desclasificados se referían a la instalación de 20,700 kilómetros cuadrados (8,000 millas cuadradas) por su nombre tras décadas en las que los funcionarios del gobierno estadounidense se negaban a reconocerla.

La base ha sido un campo de pruebas para una gran cantidad de aviones de alto secreto, incluido el U-2 en la década de 1950 y más tarde el bombardero furtivo B-2.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.