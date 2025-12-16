NUEVA YORK. Un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza en servicio disparó su arma varias veces durante un enfrentamiento con otro conductor el martes en una vía de acceso al Aeropuerto Kennedy de Nueva York, informó la policía.

El oficial de la CBP declaró a las autoridades que sacó su arma después de que el otro conductor lo atacara por un accidente de tránsito menor, indicó la policía de la Autoridad Portuaria. No estaba claro si los disparos impactaron en algún objeto. El otro conductor huyó del lugar después del tiroteo, según el oficial de la CBP, quien resultó ileso.

PUBLICIDAD

El choque entre dos vehículos ocurrió poco antes de las 5 a. m. cerca de las principales instalaciones de alquiler de autos del aeropuerto, en la maraña de caminos y rampas que conducen a las terminales, edificios administrativos y áreas de carga del aeropuerto.

Las carreteras del JFK se encuentran actualmente en una importante remodelación y sortear la maraña de desvíos y cambios de tráfico ha sido una fuente de frustración y confusión para muchos conductores. La Autoridad Portuaria no indicó si el uniformado conducía un vehículo oficial. Su nombre no ha sido revelado.

La CBP no hizo comentarios de inmediato. La investigación provocó retrasos en el tráfico en la zona durante el trayecto matutino, pero estos problemas disminuyeron a medida que avanzaba la mañana.