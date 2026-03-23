NEWARK - Llegadas y salidas se detuvieron temporalmente en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey el lunes por la mañana después de que los controladores de tráfico aéreo desalojaron la torre debido a un olor a quemado procedente de un ascensor, dijo la Administración Federal de Aviación.

No quedó claro de inmediato qué causó el problema, y la agencia dijo que se había determinado que no se había producido ningún incendio. El retraso duró menos de una hora y no hubo heridos.

Durante la pausa, el personal de la FAA se trasladó a una torre de reserva del aeropuerto, según la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que gestiona el aeropuerto. Más tarde regresaron a la torre principal.

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A principios de este mes, cuatro aeropuertos de Washington D.C., Baltimore y Richmond (Virginia) interrumpieron todos los vuelos durante más de una hora debido a un fuerte olor químico que obstaculizaba la labor de los controladores aéreos. El Secretario Federal de Transportes, Sean Duffy, dijo que el origen del fuerte olor se hallaba en una placa de circuitos que se sobrecalentó y fue sustituida.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.