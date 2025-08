Una onda tropical que salió ayer de África en dirección al oeste continúa siendo monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) en Miami por si posible desarrollo a finales de esta semana.

Según el boletín de las 8:00 de la mañana de la perspectica del trópico, el disturbio tiene un 50% de posibilidad de desarrollo ciclónico en siete días.

“Una onda tropical sobre el extremo oriental del Atlántico tropical está produciendo actualmente actividad de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, principalmente al suroeste del eje de la onda. Se pronostica que las condiciones ambientales serán propicias para el desarrollo gradual durante los próximos días, y una depresión tropical podría formarse a fines de esta semana o durante el fin de semana a medida que el sistema se mueve generalmente hacia el oeste-noroeste a través del Atlántico tropical o subtropical central”, explicó el NHC.

Al momento, el sistema no representa un peligro para el Caribe y al no estar organizado, no hay una trayectoria definida ni un pronóstico de intensidad.

La temporada de huracanes va del 1 de junio al 30 de noviembre y los meses más activos suelen ser agosto y septiembre.