Una onda tropical con alto potencial ciclónico continúa su movimiento al oeste en el Atlántico informó esta mañana el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC en inglés).

Al momento, el disturbio tiene un 50% de posibilidad de convertirse en una depresión tropical en 48 horas y un 70% en siete días.

"Una amplia área de baja presión asociada con una onda tropical de baja latitud continúa produciendo una gran área de nubosidad desorganizada y aguaceros varios cientos de millas al suroeste de las Islas de Cabo Verde. Las condiciones ambientales parecen propicias para el desarrollo gradual de este sistema, y una depresión tropical es probable que se forme a mediados de la semana a medida que se mueve rápidamente a través del Atlántico tropical central, acercándose a las Islas de Sotavento para la última parte de esta semana. Intereses allí deben monitorear el progreso de este sistema", explico el NHC en su boletín sobre la perspectiva del trópico de las 8:00 de la mañana del lunes.

De lograr convertirse en tormenta, se llamaría Jerry.

La temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre.