La exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, de 60 años, fue diagnosticada con cáncer de tiroides poco después de ser removida por el presidente Donald Trump de la dirección del Departamento de Justicia, según el sitio Axios.

Ella recibió tratamiento contra la enfermedad y actualmente se está recuperando. La revelación surge en medio de la información de que Trump nominó a Bondi para integrar el Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología, conocido por las siglas PCAST, en una función enfocada en políticas de inteligencia artificial.

La exfiscal general había dejado el cargo el mismo día en que acompañó al presidente a la Corte Suprema para escuchar los argumentos orales en un importante caso sobre ciudadanía por nacimiento.

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Tras conocerse el diagnóstico, Bondi recibió mensajes de apoyo en las redes sociales.

“Pam ha estado, silenciosamente, derrotando al cáncer en las últimas semanas”, escribió en X Katie Miller, presentadora de podcast y exintegrante de la Casa Blanca. “[Bondi] tiene un corazón de oro”, añadió.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, la mayoría de los casos de cáncer de tiroides pueden tratarse con éxito. La institución afirma que la tasa de supervivencia a cinco años para esta enfermedad supera el 98%, aunque el pronóstico varía según el tipo y la etapa del cáncer.

El caso de Bondi recuerda al de Jared Kushner, yerno de Trump, quien reveló en sus memorias haber enfrentado en secreto un cáncer de tiroides mientras ocupaba un cargo destacado en la Casa Blanca durante el primer mandato del republicano.

Kushner fue sometido a una cirugía para remover un tumor en la garganta mientras trabajaba en asuntos relacionados con Medio Oriente y, en 2022, ya fuera del gobierno, pasó por una segunda cirugía de tiroides.

Después de ser removida del cargo, Bondi prometió “seguir luchando por el presidente Trump”.

“Liderar los esfuerzos históricos y altamente exitosos del presidente Trump para hacer de Estados Unidos un país más seguro fue el honor de toda una vida, y fácilmente el primer año más trascendental del Departamento de Justicia en la historia estadounidense”, escribió ella en X el mes pasado.

“Sigo eternamente agradecida por la confianza que el presidente Trump depositó en mí para Hacer a Estados Unidos Seguro Nuevamente”, añadió.

Trump nominó al vicefiscal general Todd Blanche para actuar como fiscal general interino mientras decide quién ocupará el cargo de manera permanente. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada por el New York Post.