Se espera que un panel federal responsable de revisar los planes del presidente Donald Trump para construir un enorme salón de baile en el sitio del antiguo Ala Este de la Casa Blanca vote para avanzar en el proyecto cuando se reúna el jueves.

Es probable que la Comisión de Bellas Artes vote el diseño en su reunión mensual, que se celebra a través de Zoom. El panel está ahora dirigido por personas designadas por el presidente republicano.

En la reunión de enero, algunos de esos comisionados cuestionaron al arquitecto principal por el “inmenso” diseño y la escala del proyecto, aunque apoyaron ampliamente la visión de Trump de un salón de baile de aproximadamente el doble del tamaño de la propia Casa Blanca.

PUBLICIDAD

La decisión de Trump en octubre de demoler el Ala Este provocó una protesta pública cuando comenzó sin las revisiones independientes, la aprobación del Congreso y los comentarios públicos que son típicos incluso para modificaciones relativamente menores de edificios históricos en Washington.

El National Trust for Historic Preservation ha interpuesto una demanda ante un tribunal federal para paralizar la construcción del salón de baile. La decisión del juez está pendiente.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.