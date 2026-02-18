MOSCÚ - El ministro cubano de Asuntos Exteriores visitó Moscú el miércoles, mientras la isla se enfrenta a apagones y a una grave escasez de combustible agravada por el embargo petrolero de Estados Unidos.

El ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, mantuvo conversaciones con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y tenía previsto reunirse más tarde con el presidente Vladimir Putin.

Lavrov instó a Estados Unidos a abstenerse de bloquear a Cuba, que ha luchado por importar petróleo para sus centrales eléctricas y refinerías después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con aranceles a cualquier nación que vendiera petróleo a Cuba.

“Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad mundial, pedimos a Estados Unidos que muestre sentido común, adopte un enfoque responsable y se abstenga de sus planes de bloqueo marítimo”, declaró Lavrov durante las conversaciones con Rodríguez.

Prometió que Moscú “seguirá apoyando a Cuba y a su pueblo en la protección de la soberanía y la seguridad del país”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también señaló que “Rusia, como muchos otros países, se ha pronunciado sistemáticamente contra el bloqueo de la isla”.

“Tenemos nuestras relaciones con Cuba, y valoramos mucho estas relaciones”, dijo Peskov a los periodistas. “Y tenemos la intención de seguir desarrollándolas - por supuesto, en tiempos difíciles, prestando la asistencia adecuada a nuestros amigos”.

Preguntado sobre si el envío de combustible a Cuba podría hacer descarrilar el reciente estrechamiento de lazos con Washington, Peskov respondió que “no creemos que estas cuestiones estén relacionadas”.

Putin ha elogiado los esfuerzos de Trump para mediar en el fin del conflicto en Ucrania, y Moscú y Washington han discutido formas de reavivar sus lazos económicos.

Venezuela, uno de los principales proveedores de petróleo de Cuba, dejó de vender crudo a la isla en enero, después de que Estados Unidos capturara al entonces presidente Nicolás Maduro en una redada antes del amanecer y lo trasladara en avión a Nueva York para enfrentarse a cargos de narcotráfico.

México también cortó los envíos de petróleo a Cuba en enero, después de que Trump lanzara la amenaza arancelaria.

La semana pasada, el medio de comunicación ruso Izvestia citó a la embajada rusa en La Habana diciendo que Moscú estaba preparando el envío de combustible humanitario a La Habana en un futuro próximo. El lunes, el embajador ruso en Cuba, Viktor Koronelli, dijo que Moscú estaba estudiando los detalles de la organización de la ayuda a Cuba, pero no ofreció detalles concretos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.