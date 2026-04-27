Por favor, abróchese el cinturón de seguridad, asegúrese de que la bandeja está en posición vertical y bloqueada, y prepárese para el parto.

El viernes por la noche, una pasajera de un vuelo de Delta Air Lines procedente de Atlanta dio a luz a una niña sana de 5.6 libras justo antes de que el Boeing 737 aterrizara en el aeropuerto internacional de Portland (Oregón). Dos paramédicos que se encontraban en el vuelo ayudaron a la niña, pidieron mantas prestadas a otros pasajeros y utilizaron un cordón de zapato para atar el cordón umbilical.

La bebé Brielle Renee Blair llegó unas dos semanas antes de lo previsto; el avión, unos 20 minutos.

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Su madre, Ashley Blair, que es de Tennessee, iba a volar a Oregón para estar con su propia madre en el parto, pero no llegó a tiempo. Se puso de parto a media hora de Portland.

Una de las paramédicas, Tina Fritz, dijo a The Associated Press el lunes que ella y la otra paramédica, Kaarin Powell, regresaban a casa después de pasar unas vacaciones en la República Dominicana. Habían estado ayudando a una enfermera a atender las necesidades médicas de otro pasajero en la parte trasera del avión cuando una azafata les pidió que revisaran a Blair.

Descubrieron que Blair estaba de parto y que las contracciones se acercaban. El vuelo estaba lleno, con 153 pasajeros a bordo (pronto serían 154), así que empezaron a trasladar a los pasajeros que estaban junto a Blair a sus asientos para hacer sitio para el parto.

Pidieron a los auxiliares de vuelo mantas y un kit obstétrico, un conjunto estéril de instrumentos médicos utilizados en los partos de emergencia. Fritz dijo que tuvieron que improvisar cuando ninguno de los dos estaba disponible.

Consiguieron mantas de otros pasajeros y un cordón de zapatos de una azafata para atar el cordón umbilical. Powell arrancó uno de los cordones de sus zapatos para utilizarlo como torniquete y ponerle una vía intravenosa.

Entonces, recuerda Fritz, la madre gritó: “Vale, es la hora. Tengo que empujar”.

Mientras lo hacía, los auxiliares de vuelo dijeron a Fritz y Powell que tenían que sentarse, porque el avión estaba a punto de aterrizar.

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“Decíamos: ‘¡No! ¡No!’”, dijo.

Blair dio tres “súper, muy buenos empujones, y el bebé salió muy rápido”, dijo Fritz. “Estuvo bien”.

Powell cortó el cordón umbilical y se sentó con el bebé en brazos. Fritz se sentó a su lado y las ruedas golpearon la pista.

“El bebé se puso rosa enseguida”, dijo Fritz. “Estaba guapísima. Mamá era una estrella del rock”.

Cuando el avión empezó a rodar hacia la pista, le entregaron el bebé a Blair y todos lo celebraron haciéndose fotos.

Un equipo de bomberos del aeropuerto de Portland “encontró a la madre y al bebé sanos, y la nueva familia fue trasladada a un hospital local para su observación”, dijo Molly Prescott, portavoz del puerto de Portland, en un correo electrónico enviado a The Associated Press.

En un comunicado, Delta dijo que un médico y dos enfermeras ayudaron a los auxiliares de vuelo, pero Fritz dijo que no había ningún médico y que la única enfermera se quedó con el primer pasajero enfermo. Delta no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de aclaraciones.

“Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a la tripulación y a los voluntarios médicos a bordo que intervinieron para atender a un cliente a bordo antes de aterrizar en Portland. La salud y la seguridad de nuestros clientes es siempre nuestra máxima prioridad, y deseamos todo lo mejor a la nueva familia”, afirmó Delta en el comunicado.

Blair no devolvió los mensajes de la AP. Fritz, que se ha mantenido en contacto con Blair desde el nacimiento, dijo que ha estado un poco abrumada por toda la atención.

“Siento que ahora somos amigos para siempre”, dijo Fritz.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.