Washington. Paris Hilton urgió este miércoles al Congreso de Estados Unidos a aprobar leyes que protejan a los adolescentes detenidos en centros de rehabilitación.

Su objetivo es que nadie más sufra lo que ella padeció cuando con 16 años fue retenida en cuatro internados para jóvenes problemáticos en los que asegura que recibió abusos verbales y físicos junto a otras compañeras.

“Durante 20 años, no pude dormir por la noche, mientras las memorias de violencia física, el sentimiento de soledad y la pérdida de compañeras pasaba por mi mente cuando cerraba los ojos”, narró Hilton en una rueda de prensa fuera del Congreso.

Vestida de negro y con gafas de sol, volvió a narrar los abusos que sufrió en un esos cuatro internados, incluido uno en Utah, algo que reveló por primera vez en el documental de 2020 “This Is Paris”.

“Me estrangularon, me abofetearon, personal masculino me observó en la ducha mientras me duchaba, me obligaron a tomar medicamentos sin un diagnóstico, no me dieron una educación adecuada y me detuvieron en confinamiento solitario en una habitación cubierta de marcas de arañazos y manchada de sangre”, narró.

Hilton, que compareció rodeada de legisladores, pidió cambios radicales para la “industria” que se encarga de reformar por petición de los padres o tutores legales a “jóvenes problemáticos” que son encerrados en una amplia gama de instalaciones, desde internados hasta campamentos.

Los legisladores demócratas que acompañaron a Hilton aprovecharon para anunciar que pronto presentarán en el Congreso una ley para proteger a los adolescentes detenidos en esos centros.

La legisladora demócrata Ro Khanna de California detalló que la iniciativa dará a los menores la oportunidad de llamar a sus padres por teléfono y garantizará su acceso a agua limpia y comidas nutritivas, algo que no está asegurado actualmente para los miles de niños en esas instalaciones.