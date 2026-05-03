Un pasajero de un vuelo de United Airlines agredió a una azafata y trató de abrir la puerta principal de la cabina del avión, lo que obligó a activar un operativo de seguridad antes del aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El incidente ocurrió el sábado por la tarde en el vuelo 1837 de United Airlines, poco después de las 18, y derivó en la intervención de la policía de Autoridad Aeroportuaria para detener al agresor, según informó CBS News.

Según se desprende de la grabación de audio de la torre de control de tráfico aéreo, llegando al aeropuerto, el piloto de la aeronave brindó detalles de lo que ocurrió a bordo: reportó que un hombre había atacado a un miembro de la tripulación e intentado forzar el acceso a la cabina.

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Una vez en tierra, los agentes detuvieron a un hombre de 48 años, quien fue trasladado a un hospital local para una evaluación psiquiátrica.

La Policía reportó que no hubo heridos como consecuencia del episodio y que una persona que se encontraba en el avión rechazó recibir atención médica.

Por su parte, CBS News indicó que la aerolínea emitió un comunicado al respecto. Se refirieron a un “pasajero conflictivo”.

“Agradecemos a nuestra tripulación sus esfuerzos para garantizar la seguridad de sus compañeros y de nuestros clientes”, señala el texto de la empresa.