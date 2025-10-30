TAMPA. Pasajeros de un avión de JetBlue fueron trasladados a un hospital después de una pérdida repentina de altitud en un vuelo desde México que forzó un aterrizaje de emergencia en Florida el jueves, según las autoridades.

El vuelo desde Cancún se dirigía a Newark, Nueva Jersey, cuando la altitud descendió. La Administración Federal de Aviación (FAA) dijo en un comunicado que está investigando el incidente. El Airbus 320 fue desviado al Aeropuerto Internacional de Tampa alrededor de las 2 p.m., según la FAA.

No estaba claro de inmediato cuántos resultaron heridos ni la gravedad de sus lesiones. Los funcionarios médicos evaluaron a los pasajeros y a los miembros de la tripulación en el aeropuerto antes de que algunos fueran trasladados a hospitales, según JetBlue.

Relacionadas Mueren dos colombianos que viajaban en avioneta interceptada tras invadir el espacio aéreo venezolano

“Nuestro equipo ha retirado la aeronave del servicio para su inspección y realizaremos una investigación completa para determinar la causa”, indicó la empresa en un comunicado. “La seguridad de nuestros clientes y miembros de la tripulación siempre es nuestra máxima prioridad, y trabajaremos para apoyar a los involucrados.”