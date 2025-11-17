Un alto comandante de la Patrulla Fronteriza pregonó el domingo decenas de arrestos en la ciudad más grande de Carolina del Norte, al tiempo que los residentes de Charlotte reportaban encuentros con agentes federales de inmigración cerca de iglesias, complejos de apartamentos y tiendas.

El gobierno del presidente Donald Trump ha convertido a esta ciudad demócrata de aproximadamente 950.000 habitantes en su último objetivo de la ofensiva que, afirma, busca combatir el crimen, a pesar de las fuertes objeciones de las autoridades locales y las tasas de criminalidad en descenso.

Gregory Bovino, quien lideró a cientos de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) en una operación similar en Chicago, recurrió a las redes sociales para documentar algunos de los más de 80 arrestos que, según él, habían realizado los agentes. También publicó un video altamente editado de agentes uniformados de la CBP esposando a personas.

PUBLICIDAD

“Desde las ciudades fronterizas hasta la Ciudad Reina, nuestros agentes van a donde la misión lo requiere”, escribió en X, refiriéndose a Charlotte.

El esfuerzo fue denominado “Operación Charlotte’s Web” como un juego de palabras con el título de un famoso libro infantil que no trata sobre Carolina del Norte.

Algunos celebraron la intervención, incluyendo el presidente del Partido Republicano del condado Mecklenburg, Kyle Kirby, quien escribió en una publicación el sábado que el Partido Republicano del condado “apoya el Estado de derecho — y la seguridad de cada habitante de Charlotte primero”.

Miedo y muchas preguntas

La actividad inmediatamente generó temores y preguntas, incluyendo a dónde son llevados los detenidos, cuánto tiempo durará la operación y cómo se aplicarán en Carolina del Norte las tácticas que en otros lugares han sido catalogadas agresivas y racistas. El sábado, al menos un ciudadano estadounidense dijo que fue arrojado al suelo y detenido brevemente.

En Camino, un grupo sin fines de lucro que ofrece servicios a comunidades latinas, algunos expresaron el temor que tenían de salir de sus casas para asistir a la escuela, citas médicas o trabajo. Una clínica dental que el grupo dirige tuvo nueve cancelaciones el viernes, indicó la portavoz Paola García.

“Los latinos aman este país. Vinieron aquí para escapar del socialismo y el comunismo, y son trabajadores y personas de fe”, dijo García. “Aman a su familia, y es simplemente triste ver que esta comunidad ahora tiene este objetivo en su espalda”.

Operativos anteriores en Chicago y Los Ángeles desencadenaron una serie de demandas sobre uso de la fuerza, incluyendo el despliegue amplio de agentes químicos. Líderes demócratas en ambas ciudades denunciaron que la presencia de los agentes avivó las tensiones comunitarias. Durante la operación en el área de Chicago, agentes federales mataron a tiros a un hombre durante una parada de revisión.

PUBLICIDAD

Bovino, jefe de un sector de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, y otros funcionarios del gobierno de Trump han calificado el uso de la fuerza como necesario debido a amenazas a los agentes.

Bovino publicó fotos el domingo de personas que el gobierno de Trump comúnmente llama “extranjeros ilegales criminales”, refiriéndose a personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal y que aparentemente tienen antecedentes penales. Eso incluyó a un hombre con un presunto historial de condenas por conducir bajo el influjo del alcohol.

“Lo arrestamos, sacándolo de las calles de Charlotte para que no pueda seguir ignorando nuestras leyes y conduciendo intoxicado en las mismas carreteras en las que tú y tus seres queridos transitan”, escribió Bovino.

Residentes reportan actividad en iglesias y complejos de apartamentos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que supervisa a la CBP, no respondió a las consultas sobre los arrestos en Charlotte. El portavoz de Bovino no respondió a una solicitud de comentarios el domingo.

En otros lugares, el DHS no ha ofrecido detalles sobre a quién está arrestando. Por ejemplo, en Chicago, la agencia sólo proporcionó nombres y detalles de un puñado de sus más de 3,000 arrestos en la región metropolitana desde septiembre hasta la semana pasada. En varios casos, ciudadanos estadounidenses fueron esposados y detenidos durante las operaciones y decenas de manifestantes también fueron arrestados.

Para el domingo, los reportes de la actividad de la CBP eran “abrumadores” y difíciles de cuantificar, declaró Greg Asciutto, director ejecutivo del grupo de desarrollo comunitario CharlotteEast, en un correo electrónico.

PUBLICIDAD

“En las últimas dos horas hemos recibido innumerables informes de actividad de la CBP en iglesias, complejos de apartamentos y una ferretería”, indicó.

JD Mazuera Arias, concejal local electo, señaló que los agentes federales parecían estar enfocados en iglesias y complejos de apartamentos.

“Están atacando casas de culto, es decir, esto es simplemente horrible”, sostuvo. “Estos son santuarios para personas que buscan esperanza y fe en tiempos oscuros como estos y que ya no pueden sentirse seguras debido a la grave violación del derecho religioso de las personas”.

DHS: la llamada política de ciudades santuario influye en operación en Charlotte

Dos personas fueron arrestadas durante una pequeña protesta el domingo frente a una oficina del DHS en Charlotte y trasladadas a una oficina local del FBI, indicó Xavier T. de Janon, un abogado que las representaba. Agregó que aún no estaba claro de qué se les acusaba.

Seguridad Nacional aseveró que se estaba enfocando en Carolina del Norte debido a las llamadas políticas de santuario, que limitan la cooperación entre las autoridades locales y los agentes de inmigración.

Varias cárceles del condado retienen a inmigrantes y cumplen las órdenes de detención, que permiten a los centros penitenciarios detener a inmigrantes hasta que los recojan los agentes de inmigración. Pero el condado Mecklenburg, donde se encuentra Charlotte, no lo hace. Además, el Departamento de Policía de la ciudad no colabora en operativos migratorios.

Seguridad Nacional alegó que alrededor de 1,400 órdenes de detención en todo Carolina del Norte no habían sido cumplidas, poniendo al público en riesgo.

“Estamos desplegando fuerzas del orden de Seguridad Nacional en Charlotte para garantizar que los estadounidenses estén seguros y se eliminen las amenazas a la seguridad pública”, expresó la subsecretaria Tricia McLaughlin en un comunicado.