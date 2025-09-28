( Fotocaptura video de Telemundo 51 )

Una discusión por publicaciones en redes sociales terminó en violencia física entre un asistente de entrenador de fútbol americano y varios estudiantes de la escuela secundaria Blanche Ely en Pompano Beach, Florida.

El incidente dejó como saldo el arresto de Jamir Clarke, de 29 años, quien ahora enfrenta cuatro cargos de abuso infantil sin lesiones graves.

Según el informe de arresto que publicó Telemundo 51, la pelea ocurrió durante un entrenamiento en el gimnasio escolar, cuando Clarke presuntamente golpeó a cuatro estudiantes tras un intercambio verbal sobre publicaciones consideradas “negativas”.

El informe no detalla los comentarios que los estudiantes habrían publicado.

El entrenador fue encontrado luego por agentes en un vestuario, sentado en el suelo, con las luces apagadas.

Clarke fue encarcelado y un juez le impuso una fianza de $30,000, además de varias restricciones: deberá usar un monitor GPS, no podrá contactar a las presuntas víctimas ni a menores (excepto familiares), ni regresar a propiedades escolares del condado.

Las autoridades escolares confirmaron que ya no trabaja en la institución.

El distrito escolar calificó el hecho como “profundamente consternador” y aseguró que se tomarán medidas adicionales.

Estudiantes entrevistados dijeron sentirse conmocionados por el suceso y cuestionaron la seguridad en el plantel.