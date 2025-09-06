La compañía de ventas online Shein se vio envuelta en una nueva polémica tras la difusión de un anuncio en el que figuraba Luigi Mangione, el joven procesado en Estados Unidos por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo o CEO de UnitedHealthcare en diciembre de 2024.

El asesinato ocurrió el pasado 4 de diciembre cuando, según la acusación de la Fiscalía, Mangione se acercó y le disparó por la espalda al director, motivado por su rechazo al actuar de las aseguradoras médicas estadounidenses.

La Fiscalía pidió que Mangione, a quien acusa de un crimen “planificado, dirigido y premeditado”, sea condenado a la pena de muerte por representar un peligro constante para la sociedad.

La imagen de Luigi Mangione por la que Shein enfrenta polémica

La fotografía, que según distintos medios habría sido creada con inteligencia artificial (IA), mostraba al acusado como modelo de una camisa masculina a la venta en la plataforma.

La prenda en cuestión era una camisa blanca floral con botones, ofertada en la tienda virtual por US$11.69, según informó TMZ, ya que la publicación fue dada de baja.

Pese a la controversia, el producto alcanzó un nivel de ventas alto y estuvo a punto de agotarse en pocas horas.

Shein confirmó al medio estadounidense TMZ que la imagen fue retirada y señaló que su origen se debía a un proveedor externo. La compañía, con sede en Singapur y fundada en Nanjing, China, informó además que investigarán el incidente para reforzar sus protocolos de control sobre los contenidos publicados en su plataforma.

“Tenemos estándares estrictos para todos los anuncios en nuestra plataforma. Tomaremos las medidas pertinentes contra el proveedor de acuerdo con nuestras políticas”, aseguró la compañía.

Un portavoz de Shein reconoció que aún no está claro cómo se generó la imagen ni por qué se utilizó la figura del estadounidense. Fuentes consultadas por TMZ indicaron que el fenómeno podría estar relacionado con la base de seguidores que el acusado acumuló.

Mangione, quien está encarcelado en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, ha ganado gran aceptación debido al rechazo que enfrenta la industria de las aseguradoras de salud en Estados Unidos.

Reportes en foros y plataformas de donaciones en línea señalaron que el estadounidense recibe cartas y aportes desde distintos países, con China ubicada en el séptimo lugar entre más de 50 naciones que registran interacciones de apoyo.