Nashville, Tennessee. El Ejército de Estados Unidos ha iniciado una revisión administrativa después de que dos helicópteros AH-64 Apache sobrevolaron la casa del cantante Kid Rock, mientras el franco partidario del presidente Donald Trump saludaba a las tripulaciones.

Kid Rock publicó el sábado dos videos en redes sociales. En cada uno se ve un helicóptero suspendido junto a su piscina mientras el artista aplaude, saluda y levanta el puño en el aire. Al fondo se distingue el paisaje de Nashville.

“Este es un nivel de respeto”, escribió el cantante, que el “gobernador de California nunca conocerá. Que Dios bendiga a Estados Unidos y a todos los que han hecho el máximo sacrificio para defenderla”.

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This is a level of respect that shit for brains Governor of California will never know. God Bless America and all those who have made the ultimate sacrifice to defend her. 🇺🇸 🙏 pic.twitter.com/iD5mmkaXv1 — KidRock (@KidRock) March 28, 2026

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha chocado en repetidas ocasiones con Trump y el Partido Republicano.

No hubo ninguna solicitud oficial al Ejército por parte de Kid Rock para que los helicópteros fueran a su casa el sábado mientras se encontraban en una misión de entrenamiento, señaló el lunes el mayor Jonathon Bless, oficial de asuntos públicos de la 101.ª División Aerotransportada. La división está ubicada en Fort Campbell, en los límites entre Tennessee y Kentucky, y sus helicópteros suelen realizar vuelos de entrenamiento sobre el área de Nashville.

Los helicópteros también sobrevolaron el sábado una protesta “No Kings” en Nashville contra el gobierno de Trump, pero Bless señaló que el vuelo de entrenamiento no tuvo nada que ver con la protesta.

Bless también proporcionó una declaración escrita del Ejército.

“Los aviadores del Ejército deben cumplir estrictas normas de seguridad, profesionalismo y las regulaciones de vuelo establecidas. Se lleva a cabo una revisión administrativa para evaluar la misión y verificar el cumplimiento de las regulaciones y los requisitos del espacio aéreo. Se tomarán las medidas correspondientes si se detecta alguna infracción”, señaló el comunicado.