Algunos aeropuertos en todo el país se están negando a reproducir un video con un mensaje de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el que culpa a los demócratas por el cierre del gobierno federal y sus impactos en las operaciones de la TSA, debido a su contenido político.

Aeropuertos en Las Vegas, Charlotte, Atlanta, Phoenix, Seattle y otros más afirman que el video va en contra de sus políticas o regulaciones, las cuales prohíben mensajes políticos en sus instalaciones.

Varias agencias gubernamentales, en correos electrónicos dirigidos a empleados y en sitios web, han adoptado un lenguaje que culpa a los demócratas por el cierre, lo cual, según algunos expertos, podría violar la Ley Hatch de 1939, que restringe ciertas actividades políticas por parte de empleados federales.

El cierre ha detenido operaciones rutinarias y ha dejado a los aeropuertos luchando contra interrupciones en los vuelos. Los demócratas dicen que cualquier acuerdo para reabrir el gobierno debe abordar sus demandas relacionadas con la atención médica, y los republicanos dicen que no negociarán hasta que se aprueben los fondos para el gobierno. Las primas de seguros se duplicarían si el Congreso no renueva los pagos de subsidios que vencen el 31 de diciembre.

En el video, Noem afirma que la “máxima prioridad” de la TSA es ayudar a que los viajes sean agradables y eficientes, al mismo tiempo que mantiene la seguridad de los pasajeros.

“Sin embargo, los demócratas en el Congreso se niegan a financiar al gobierno federal, y debido a esto, muchas de nuestras operaciones se ven afectadas y la mayoría de nuestros empleados de la TSA están trabajando sin recibir pago”, continúa.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) forma parte del Departamento de Seguridad Nacional. Aproximadamente 61,000 de los 64,130 empleados de la agencia están obligados a seguir trabajando durante el cierre. El Departamento dijo el viernes que el video está siendo distribuido a aeropuertos en todo el país.

Una portavoz del DHS respondió a una solicitud de comentarios repitiendo parte del mensaje del video de Noem.

“Es lamentable que nuestra fuerza laboral haya sido puesta en esta situación debido a juegos políticos. Esperamos que los demócratas reconozcan pronto la importancia de reabrir el gobierno”, dijo la portavoz Tricia McLaughlin.

El Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Las Vegas, declaró que debía “tener presente las restricciones de la Ley Hatch”.

“Según las regulaciones del aeropuerto, las terminales y las áreas circundantes no son foros públicos designados, y la intención del aeropuerto es evitar el uso de las instalaciones para promover mensajes políticos o religiosos”, indicó el comunicado.

El Ejecutivo del Condado de Westchester, Ken Jenkins, dijo que el condado al norte de la ciudad de Nueva York no reproducirá el video en su aeropuerto local. En un comunicado, calificó el video como “inapropiado, inaceptable e inconsistente con los valores que esperamos de los principales funcionarios públicos de nuestra nación”, y afirmó que su tono es “innecesariamente alarmista” en lo que respecta a las operaciones en el Aeropuerto del Condado de Westchester.

“En un momento en que deberíamos estar enfocados en garantizar la estabilidad, la colaboración y la preparación, este tipo de mensajes solo distrae de los problemas reales y socava la confianza del público”, dijo.