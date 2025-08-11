Algunos policías continúan acusando a personas bajo una ley de Florida que prohíbe ingresar al estado a quienes estén ilegalmente en Estados Unidos, a pesar de que una jueza federal ha suspendido la medida mientras es impugnada en los tribunales.

Dos personas más fueron arrestadas y acusadas bajo la ley en julio, según un informe que el fiscal general de Florida está obligado a presentar como castigo por desafiar la orden de la jueza.

Ambos hombres fueron arrestados por un policía en el condado Sarasota, ubicado en la costa suroeste del estado. Los cargos se presentaron meses después de que la jueza Kathleen Williams en Miami suspendiera por primera vez la aplicación del estatuto estatal, que tipifica como delito menor que las personas que están en Estados Unidos sin permiso legal ingresen a Florida eludiendo a los funcionarios de inmigración.

Como castigo por desobedecer su orden y ser encontrados en desacato civil, la jueza exigió al fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentar informes bimensuales sobre si se han realizado arrestos, detenciones o acciones de policiales bajo la ley.

En incidentes separados el 3 y 28 de julio, los hombres fueron acusados de conducir sin una licencia válida y de delitos relacionados con conducir bajo la influencia del alcohol. La fiscalía para el 12º Circuito Judicial desestimó los cargos de entrada ilegal contra ellos y solicitó a la policía avisarle al agente que la ley ha sido suspendida, según el informe.

Un portavoz de Uthmeier no respondió a una solicitud de comentarios.

En una presentación judicial separada, activistas que presentaron la demanda cuestionaron si los funcionarios estatales están utilizando la ley bloqueada para justificar la detención de personas en un centro de detención de inmigrantes en los Everglades apodado “Alcatraz con caimanes”.

Los abogados de los activistas proporcionaron al tribunal un correo electrónico aparentemente enviado por un empleado de Inmigración y Control de Aduanas a las oficinas de legisladores, afirmando que los funcionarios de Florida están basándose en la autoridad legal otorgada por la ley bloqueada.

“El correo electrónico de ICE plantea serias preocupaciones sobre posibles violaciones de la orden judicial a gran escala”, escribieron los abogados de los grupos de derechos de los inmigrantes, pidiendo al tribunal que ordene al estado explicar bajo qué autoridad legal está deteniendo a personas en la instalación de los Everglades.