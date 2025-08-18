Tres agentes de policía resultaron heridos en un tiroteo en una ciudad del norte de Utah y un hombre fue detenido, informó la policía.

Los agentes respondían a un aviso de altercado el domingo por la noche en un vecindario de Tremonton. En un primer momento no se revelaron la gravedad de sus heridas ni su estado.

“Al llegar, inmediatamente comenzaron a recibir disparos. Solicitaron unidades adicionales. Y luego dejaron de responder a su radio”, declaró a la prensa la detective de policía Crystal Beck, de la vecina ciudad de Brigham.

Beck comentó que una vez que llegaron más policías, “pudieron localizar al sujeto del tiroteo y detenerlo”.

Beck dijo que no tenía el nombre del hombre y añadió que no había amenaza para la población.

Tremonton, que tiene aproximadamente 10,000 habitantes, se encuentra unos 121 kilómetros (75 millas) al norte de Salt Lake City.