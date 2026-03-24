La industria del turismo y los planes de miles de familias que proyectaban sus vacaciones con años de antelación han recibido un impacto inesperado. Royal Caribbean, una de las mayores compañías de cruceros del mundo, confirmó la cancelación de decenas de itinerarios que estaban programados para zarpar desde el puerto de Miami durante la temporada de verano de 2027.

La decisión afecta específicamente al barco Freedom of the Seas, un gigante de los mares con capacidad para casi 4,000 pasajeros, que tenía previsto realizar más de 20 viajes entre mayo y septiembre de ese año. El cambio de planes no solo altera las agendas de los viajeros, sino que marca un giro estratégico en la operación de la compañía hacia otros mercados.

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Las razones detrás del cambio de rumbo

A través de un comunicado enviado por correo electrónico a los pasajeros afectados, la empresa explicó que estas modificaciones responden a una reestructuración logística.

“Como parte de nuestro proceso continuo de planificación de itinerarios —el cual a veces requiere flexibilidad debido a cuestiones de programación, acuerdos portuarios o necesidades operativas—, el Freedom of the Seas será reasignado para nuestra temporada de verano de 2027″, señaló la compañía en un mensaje citado por el sitio especializado Royal Caribbean Blog.

En el mismo texto, la naviera reconoció el impacto que esto tiene en los usuarios, quienes suelen reservar este tipo de experiencias con mucha anterioridad: “Sabemos cuánto esfuerzo conlleva planificar sus vacaciones y les pedimos disculpas por las molestias”, añadió el mensaje divulgado por el portal.

Por su parte, un portavoz de la firma declaró a la revista “People” que la planificación de la flota es un proceso “dinámico y que se revisa regularmente en función de la demanda, los requisitos de capacidad y consideraciones más amplias de la flota”.

¿Qué pasará con los viajeros afectados?

Los cruceros que quedaron fuera de programación incluían rutas variadas que iban desde escapadas cortas a las Bahamas hasta recorridos más extensos por el Caribe sur. Entre los destinos que ya no visitará el Freedom of the Seas desde Miami en ese periodo se encuentran:

Aruba y Curazao en itinerarios de larga duración.

Nassau y la isla privada Perfect Day at CocoCay en las Bahamas.

Diversos puertos en República Dominicana.

Para mitigar el descontento, Royal Caribbean ha puesto sobre la mesa varias alternativas. Los pasajeros tienen la opción de solicitar un reembolso completo del dinero pagado, incluyendo los servicios prepagados. También se les ha ofrecido la posibilidad de ser reubicados en otros barcos que mantienen sus operaciones desde Miami, como el Wonder of the Seas, el Jewel of the Seas o el Adventure of the Seas, bajo ciertas condiciones de protección de tarifas.

Un nuevo destino en el horizonte

El motivo de fondo para este movimiento es la decisión de la compañía de trasladar el Freedom of the Seas a Southampton, en el Reino Unido. Allí, el barco cubrirá la temporada europea atendiendo los mercados de Gran Bretaña e Irlanda, donde la empresa ha identificado una oportunidad comercial creciente.

Este ajuste se produce en un momento de gran movimiento en el sector, coincidiendo con reportes de medios como el “New York Post” sobre cancelaciones similares en otras líneas de cruceros, lo que sugiere que las grandes navieras están recalculando sus rutas globales para optimizar la rentabilidad de sus barcos más populares frente a la fluctuante demanda internacional.