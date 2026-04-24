Enid, Oklahoma. Un poderoso tornado en Oklahoma dañó cerca de 40 casas en un condado, arrancando los techos de algunas y reduciendo otras a escombros en una comunidad rural mientras los equipos de emergencia iban puerta por puerta y rescataban a algunos residentes atrapados, dijeron las autoridades.

🚨#BREAKING: Watch as additional footage from earlier during the Tornado Emergency shows a violent tornado passing dangerously close to multiple people filming as it strikes near or at Vance Air Force Base in Enid Oklahoma. Dozens of reports indicate numerous buildings have been… pic.twitter.com/PzIvN80qSn — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 24, 2026

El tornado se desplazó el jueves por partes de Enid, una ciudad de unos 50,000 habitantes cerca de la frontera norte del estado, en el condado de Garfield, según el Servicio Meteorológico Nacional. Un vídeo mostró una columna de aire que giraba rápidamente tocando tierra junto a viviendas destrozadas. Los condados vecinos también informaron de algunas carreteras inundadas y daños en graneros. Algunas carreteras y parte de la Interestatal 81 de EE.UU. fueron cerradas, dijo el Departamento de Gestión de Emergencias de Oklahoma.

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Daños provocados por tornado en Oklahoma. ( Alonzo Adams )

Según la oficina del sheriff del condado de Garfield, horas después del paso del tornado no se informó inmediatamente de víctimas mortales y sólo de heridos leves.

La policía local fue enviada a las zonas afectadas en cuestión de minutos y comenzaron los registros domiciliarios, seguidos de múltiples búsquedas por parte del Departamento de Bomberos de Enid y la Patrulla de Carreteras de Oklahoma, dijo el viernes el alcalde de Enid, David Mason.

🚨 Massive tornado as it moved near Vance Air Force Base, OK. #okwx

🎥: Joshua O’Reilly pic.twitter.com/iR5NnFYsEs — Scott 🇺🇸 (@RandomHeroWX) April 24, 2026

Mason dijo que algunos residentes quedaron atrapados en sus casas por los escombros y tuvieron que ser rescatados. Dijo que algunos de los peores daños ocurrieron en Gray Ridge, un barrio en el lado sur de la ciudad, donde las casas fueron derribadas.

“El apoyo de nuestra comunidad ha sido extraordinario. Las empresas locales han ofrecido equipos y mano de obra, los residentes han abierto sus puertas y los suministros ya han llegado a raudales”, publicó Mason en Internet. “Así es Enid en los momentos difíciles: seguimos apoyándonos unos a otros”.

Un vídeo del lugar de los hechos mostraba montones de escombros donde antes había casas. Otros edificios parecían haber sido arrasados.

🚨 INSANE: Video of the tornado that SLAMMED into Vance Air Force Base in Enid, OK filmed from an airliner at 30,000 feet



Search and rescue operations still underway.



This is major.



Praying our airmen were out of harms way. pic.twitter.com/P61U5VKzkg — Nick Sortor (@nicksortor) April 24, 2026

Amy Kuntz, que se dirigía a su casa en Enid, tranquilizaba a su hija por teléfono durante la tormenta.

“Me dijo: ‘No sé qué hacer’, y yo le dije: ‘Métete en la bañera’. Así que se metió en la bañera y ni siquiera un minuto más tarde, ella es como, ‘Mamá, el techo se ha ido’”, dijo Kuntz KFOR-TV.

Las vallas y algunos equipos fueron derribados en la cercana base aérea de Vance, a unos 129 kilómetros al norte de Oklahoma City. La base cerró hasta nuevo aviso “debido a los esfuerzos de restauración de energía y agua en curso”, publicó en línea el viernes.

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Authorities at Vance Air Force Base in Enid, OK, are responding to a tornado that has struck the base directly before continuing eastward in what the National Weather Service has deemed a "particularly dangerous situation." This video was posted to the Air Force amn/nco/snco… pic.twitter.com/a9JpYcj1BG — OSINTdefender (@sentdefender) April 24, 2026

“Por favor, únanse a mí en la oración por la comunidad de Enid, que se ha visto gravemente afectada por el tornado de esta noche”, publicó el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, en las redes sociales.

Más tormentas son posibles a través de la noche del viernes en el centro-sur y sureste de Oklahoma, el Servicio Meteorológico Nacional en Norman dijo. Se espera que las tormentas fuertes a severas para desarrollar el sábado, incluso en el área de Enid.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.