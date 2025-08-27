WASHINGTON. Citando “el registro más ilegal que he visto en mi vida”, un magistrado reprendió al gobierno federal por la forma en que ha gestionado las detenciones en el Distrito de Columbia este mes y afirma que los posibles efectos —violaciones de derechos y la posibilidad de detenciones ilícitas— no son legalmente aceptables.

“No nos limitamos a acusar a las personas penalmente, meterlas en la cárcel durante unas semanas y luego traerlas aquí y decir: ‘Vaya, culpa mía’”, afirmó el juez Zia Faruqui desde el estrado el lunes. “Nunca en mi vida había visto algo tan cercano a la ilegalidad como este registro”.

Habló durante una serie de audiencias celebradas esta semana para personas que han acabado en los tribunales federales por orden del Departamento de Justicia, acusadas de delitos que, en la mayoría de las jurisdicciones, serían competencia de las autoridades locales.

Durante dos semanas muy extrañas, cientos de personas han sido detenidas desde que la campaña contra la delincuencia del presidente Donald Trump inundó la capital del país con agentes federales y tropas. Lo que les está sucediendo tras su detención está alarmando a muchos abogados defensores —y al menos a un juez— a medida que los casos se acumulan en los tribunales federales.

Algunas personas que se enfrentan a cargos no violentos han permanecido encarceladas durante días en Washington mientras esperaban su comparecencia inicial ante el tribunal. Sus abogados creen que el Gobierno está procesando casos de menor gravedad que normalmente son tramitados por las autoridades locales y que no pertenecen a un tribunal federal, ni a ningún tribunal.

La Casa Blanca afirma que más de 1000 personas han sido detenidas desde que comenzó la operación el 7 de agosto. Se enfrentan a una amplia gama de cargos, entre los que se incluyen agresión a agentes del orden y posesión ilegal de drogas y armas de fuego. Casi la mitad de las detenciones son por casos de inmigración, según una lista difundida por las fuerzas del orden.

Aproximadamente 20 personas detenidas durante las patrullas relacionadas con la oleada han sido acusadas en un tribunal federal de distrito, según una revisión de los registros judiciales realizada por Associated Press. Muchos otros casos se dirigen al Tribunal Superior de Washington D. C., que se ocupa de los delitos locales menos graves.

Ya se ha desestimado un caso

Los fiscales federales ya han desestimado un caso ante las quejas de que el hombre fue registrado ilegalmente.

Torez Riley caminaba hacia un Trader Joe’s en Washington el lunes pasado cuando fue seguido por un equipo de agentes de policía y agentes federales que patrullaban. Los agentes dijeron que lo siguieron hasta la tienda y encontraron dos armas no registradas dentro de su bolso. Riley fue acusado de ser un delincuente en posesión de armas de fuego.

Durante una audiencia celebrada el lunes, el juez magistrado Faruqui dijo que estaba “absolutamente atónito” por el hecho de que Riley hubiera permanecido encarcelado durante una semana antes de que los fiscales decidieran retirar los cargos. Faruqui, un antiguo fiscal, dijo que parece que los agentes detuvieron a Riley, un hombre negro, únicamente porque su bolso parecía estar cargado con algo pesado.

“Sin duda, es el registro más ilegal que he visto en mi vida”, dijo Faruqui, según la transcripción. “Un estudiante de secundaria sabría que se trataba de un registro ilegal”.

La abogada defensora Elizabeth Mullin dijo que Riley no debería haber sido arrestado en primer lugar.

“No tenían causa probable ni sospecha razonable. Simplemente lo detuvieron porque entraba en un Trader Joe’s para comprar algo de comer después del trabajo”, afirmó Mullin durante una entrevista.

El lunes, un fiscal de la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro afirmó que habían decidido que retirar los cargos contra Riley era “en interés de la justicia”, tras revisar el caso en profundidad. Un portavoz de la oficina de Pirro dijo que ella ordenó el sobreseimiento del caso después de ver las imágenes captadas por las cámaras corporales de la policía.

Faruqui dejó claro el lunes que cree que la oficina de Pirro gestionó mal el caso de Riley.

“No he visto un registro que se acerque ni remotamente a este. Esto no pasaría la prueba de un examen hipotético de primer año de la facultad de derecho para ambas partes. Es claramente ilegal”, dijo.

La reprimenda del magistrado provocó una dura respuesta de Pirro, una antigua presentadora de Fox News nombrada por Trump en mayo.

“Este juez tiene un largo historial de hacer todo lo posible por liberar a delincuentes peligrosos en posesión de armas de fuego y, en numerosas ocasiones, ha restado importancia a la gravedad de los delincuentes que poseen armas de fuego ilegales y al peligro que suponen para nuestra comunidad”, afirmó Pirro en un comunicado.

El juez pide “proteger la dignidad humana”

Faruqui expresó su indignación por el impacto del aumento de delitos en el sistema de justicia penal de la ciudad durante una audiencia celebrada el martes por otro caso. El acusado, Darious Phillips, fue detenido el jueves pasado por un delito relacionado con armas y permaneció bajo custodia cinco días después. Se perdió la audiencia del martes debido a “problemas de salud mental” en la cárcel, afirmó Faruqui.

“No es un juego de suma cero. Si hay un aumento en los enjuiciamientos, tiene que haber un aumento en la protección de la dignidad humana”, afirmó.

La abogada de Phillips, Tezira Abe, dijo que su cliente es “obviamente una víctima de esta incursión en Washington D. C.” por parte de las autoridades federales. “Sabemos lo engañosas que han sido estas detenciones últimamente”, afirmó Abe.

Phillips deberá volver a comparecer ante el tribunal el miércoles. Los fiscales argumentaron que Phillips, que cumplió una condena de cinco años de prisión por disparar a un hombre en una gasolinera en 2018, ha demostrado que sigue siendo un peligro para la sociedad y debe permanecer en prisión preventiva.

Riley no fue puesto en libertad inmediatamente porque tiene una orden de detención pendiente en el condado de Prince George, en Maryland. Su abogada afirmó que las detenciones pueden causar estragos en la vida de las personas, ya que a menudo permanecen encarceladas durante días. Según ella, Riley tiene tres hijos, por lo que no pudo recogerlos durante una semana.

“Si están en la escuela, pierden clases. Si tienen un trabajo, pierden días de trabajo. Si tienen hijos, no pueden recogerlos de la guardería”, dijo Mullin. “Es muy molesto y no fomenta el respeto por la ley”.

La fiscalía federal de Washington es la más grande del país, pero está recibiendo ayuda externa: se esperaba que veinte miembros del Cuerpo de Abogados Generales del Ejército ayudaran a la oficina de Pirro a procesar los casos.