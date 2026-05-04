Para las aproximadamente 380 ballenas francas que quedan en el Atlántico Norte, que pueden morir después de enredarse en cuerdas de pesca o golpeadas por barcos, la administración Trump dijo este mes que quiere retrasar las nuevas protecciones por casi una década a favor de los intereses de la pesca comercial.

Las elegantes ballenas negras, que pesan tanto como un bulldozer de tamaño medio, están en peligro crítico de extinción y su número ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. Los grupos ecologistas afirman que reducir las muertes y lesiones causadas por las personas es esencial para la recuperación de la especie.

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Las ballenas dan a luz frente a Florida y Georgia antes de emprender una larga migración hacia el norte para alimentarse frente a Nueva Inglaterra y Canadá. Las zonas protegidas del océano les ayudan en su viaje, pero los científicos afirman que en los últimos años se han alejado de ellas en busca de alimento debido al calentamiento de los océanos.

Una propuesta del representante demócrata por Maine Jared Golden retrasaría las nuevas protecciones federales para las ballenas francas hasta 2035 y daría tiempo a elaborar reglamentos menos gravosos para la industria pesquera. La Casa Blanca publicó el viernes un memorando en el que afirma que “apoya firmemente” el plan y que los principales asesores del presidente Donald Trump le recomendarían que lo convirtiera en ley si se aprueba en el Congreso.

La propuesta llega cuando el gobierno ya ha puesto en pausa cualquier nueva norma federal sobre ballenas francas hasta 2028.

Según Golden, la emblemática industria de la langosta de Maine se habría visto aplastada por la normativa ahora suspendida, que, en su opinión, “se basaba en datos científicos erróneos y en escenarios hipotéticos y no en la realidad en el agua”.

Un aplazamiento más prolongado daría tiempo al gobierno para “obtener la información científica correcta” sobre las amenazas a las ballenas, dijo Golden en una declaración el viernes.

La industria pesquera estadounidense de la langosta y el cangrejo mueve cientos de millones de dólares en los muelles.

“Esta legislación es fundamental para garantizar la estabilidad a largo plazo de la pesca estadounidense para las generaciones venideras”, declaró John Drouin, vicepresidente de la New England Fishermen’s Stewardship Association.

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Grupos ecologistas como In Defense of Animals, con sede en California, se han opuesto a los intentos de debilitar la protección de las ballenas. Mencionan que la población de ballenas se redujo en una cuarta parte entre 2010 y 2020, y que la recuperación en los últimos años ha sido lenta.

Algunas señales sobre la población de ballenas han sido alentadoras. La temporada de partos de este año produjo 23 parejas madre-cría, la mayor cantidad desde 2009, según informó el Acuario de Nueva Inglaterra en un comunicado.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.