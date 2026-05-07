Kearny, un pueblo minero de Arizona, teme convertirse en el primero en “desaparecer” debido a la sequía del suroeste de Estados Unidos, que según las autoridades locales los puede dejar sin agua del río Gila este verano.

“Podríamos ser el primer poblado en desaparecer en los Estados Unidos debido al cambio climático y la falta de agua”, dice a EFE su alcalde, Curtis Stacey.

En los últimos años, Kearny ha perdido cerca del 85 % del agua que recibe anualmente del río Gila, que nace en el lago de San Carlos y es una de las principales fuentes de abastecimiento de la región.

PUBLICIDAD

Fotografía cedida por la Alcaldía de Kearny que muestra el letrero de bienvenida del pueblo de Kearny, ubicado en el condado de Pinal de Arizona. EFE/Alcaldía de Kearny /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO ( Agencia EFE )

Arizona además ha enfrentado en la última década una de las peores sequías de su historia, con inviernos con poca nieve en las montañas que reducen el agua en los caudales que alimentan la zona desértica del suroeste del país.

Esta población, con unos 2.000 habitantes y que requiere anualmente un promedio mínimo de unos 345.000 metros cúbicos de agua para operar, pasó en los últimos años de recibir cerca 740.000 metros cúbicos de agua a apenas 95.000 metros cúbicos ahora.

Debido a la sequía, el Concejo declaró el estado de emergencia y ordenó a la población limitar el uso del agua al mínimo, principalmente para beber y cocinar.

Suspendió el riego de jardines, evitar el lavado de vehículos y reducir el baño personal diario y el lavado frecuente de ropa.

Los bajos niveles significan menos agua para las poblaciones que dependen de este río en el norte de Arizona y otras poblaciones en Nuevo México.

Un problema regional

El problema no se limita al río Gila, actualmente el futuro es incierto para siete estados del sureste, incluyendo Arizona, que dependen del agua proveniente del río Colorado, cuyos bajos niveles han llegado a niveles históricos.

“Cada vez estamos viendo a más poblaciones siendo afectadas por la falta de agua, tenemos que hacer algo cuanto antes, porque si no resolvemos el problema la situación podría ser catastrófica”, declara a EFE Cary Meister, representante del grupo ambientalista Sierra Club en Arizona.

Los estados de Arizona, California y Nevada, pertenecientes a la cuenca baja del río Colorado, aprobaron este fin de semana un plan con e fin de estabilizar este soporte vital para la supervivencia de 40 millones de personas, que prevé ahorrar cuatro billones de litros de agua hasta 2028.

PUBLICIDAD

Se trata de “mejoras en la infraestructura del sistema, el uso del excedente creado intencionalmente o reducciones de la cuenca inferior”, pero los estados no especificaron las medidas.

El acuerdo se produce en medio de tensas negociaciones con los estados de la cuenca alta (Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming) encaminadas a encontrar una solución para el río Colorado.

Los mayores usuarios son precisamente los tres estados de la cuenca baja, con un uso principalmente ligado a la agricultura.

Sin embargo, dos de sus principales embalses están en niveles alarmantes de capacidad. El lago Powell se encuentra al 24 % mientras que el lago Mead, cerca de Las Vegas, se encuentra al 31 %.

A la espera del Gobierno federal

Los afectados esperan que en los próximos días el Gobierno federal presente un plan que involucre a los siete estados en la producción y distribución del agua, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para garantizar, al menos inicialmente, el flujo necesario para la generación de electricidad

La administración del presidente Donald Trump aprobó un plan de emergencia para inyectar más agua al Lago Powell, que forma parte del río Colorado, tratando de mantener el funcionamiento y producción de electricidad.

Sin embargo, como consecuencia de esta situación, el lago Mead recibirá menos agua, ya que parte del recurso destinado a ese embalse era transferido previamente al lago Powell. En la práctica, solo se está redistribuyendo el agua entre ambos lagos, lo que podría implicar que estados como California, Arizona y Nevada enfrenten una reducción en el suministro anual de agua.

PUBLICIDAD

“Esta decisión es solo una curita, estamos tomando agua de un lugar para ponerlo en otro, sin embargo esto no resuelve el problema a largo plazo”, afirma el defensor del medioambiente.

En su opinión, es momento de que el Gobierno federal afronte la problemática del cambio climático y tomen serias medidas para proteger las fuentes de agua.

Por lo pronto, la población de Keary reza para que la temporada de lluvias sea intensa y sirva para aliviar un poco la sequía.