Los ojos de Estados Unidos volvieron a centrarse hace unas semanas en Alabama. Este estado del sureste norteamericano ha generado múltiples controversias en los últimos años. Esta vez, un fallo de su Tribunal Supremo estableció que los embriones congelados son niños, por lo que podrían fijar responsabilidad civil contra cualquier persona o ente que se vea involucrado en la destrucción de estos.

La determinación, para algunos, pudiera ser, simplemente, una muestra de un estado dominado por conservadores, pero ya ha tenido implicaciones serias para los miles de hombres y mujeres que recurren a este tipo de procedimiento para convertirse en padres y madres.

Te explicamos a continuación qué llevó al fallo y lo que ha ocurrido después de emitido.

Cómo se originó

Este pleito, que inició en el Tribunal de Instancia del referido estado, fue incoado por tres parejas que buscaban tener hijos a través de la fertilización in vitro. Los laboratorios y/o clínicas que se dedican a ese tipo de procedimientos, guardan los óvulos de mujeres para luego fecundarlos y, posteriormente, implantarlos en la mujer.

Los embriones –se denomina embrión cuando un óvulo fue fecundado y tiene menos de ocho semanas­­– de las tres parejas mencionadas fueron destruidos cuando un paciente logró acceso a la zona de la clínica en la que estaban, y arrojó al piso los recipientes en los que se encontraban guardados.

La situación llevó a varias demandas por parte de las parejas afectadas. Los casos, inicialmente radicados en el 2021, llegaron hasta el Tribunal Supremo de Alabama, que finalmente determinó este pasado mes de febrero que los embriones son niños, y que se puede fijar responsabilidad civil sobre cualquier persona o ente que los dañe.

El licenciado Manuel Quilinchini, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, explicó a Primera Hora que la determinación surge gracias a enmiendas en la Constitución de Alabama y tras la anulación por parte del Tribunal Supremo federal del fallo de Roe vs. Wade, que dejó sobre los estados la posibilidad de prohibir el aborto.

“En el año 2022, se enmendó la Constitución del estado de Alabama para reconocer como personas a niños nacidos o no nacidos. Así que el problema estriba en que acaban de meter en todo esto, desde los embriones hasta los niños. El caso lo que decide es que estos embriones son personas, de acuerdo a la Constitución, por ende, le aplica la ley sobre muerte ilegal de niños y el caso termina ahí. O sea, que (las parejas afectadas por los embriones que el paciente tiró al piso) pueden demandar por las muertes”, explicó.

El letrado continuó diciendo que el fallo presenta un reto para los centros que trabajan con tratamientos de fertilización in vitro, porque muchos de estos temen ahora que ante cualquier problema con embriones, se les acuse civilmente o incluso que surjan acusaciones criminales.

“El problema va un poquito más lejos, porque si hay una protección civil a un embrión, pues también puede haber una protección criminal. La ley dice ‘no matarás’ y la Constitución dice que estos embriones son personas, pues entonces podría radicarse un caso de homicidio o asesinato”, reveló.

Consecuencias rápidas del fallo

Aunque hace unas semanas que el Tribunal Supremo de Alabama informó de este fallo, las consecuencias no se han hecho esperar.

Anticipando demandas, y según reportan medios estadounidenses como CNN y The New York Times, el hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham, que realizaba fertilizaciones in vitro, suspendió esa práctica.

Posteriormente, la clínica Alabama Fertility también suspendió su práctica bajo alegaciones de que debían revisar la determinación legal.

El fallo, al igual que lo hizo la prohibición del aborto en ese estado, podría llevar a que los residentes tengan que salir de Alabama para realizarse una fecundación in vitro si las clínicas siguen optando por suspender la práctica para evitar demandas.

¿Hay posibilidad de que sea revocado?

El licenciado Quilinchini precisó que, aunque la controversia podría elevarse al Tribunal Supremo federal, no ve muchas posibilidades de que ese foro la atienda.

“Es poco probable que el Supremo se quiera meter, porque en la decisión que hubo del aborto, lo que dice es que cada estado está en la libertad de regular el aborto. Es una cuestión del estado”, mencionó.

Agregó que la única solución que ve a este asunto es una enmienda a la Constitución de Alabama para definir “lo que es vida” que deje fuera a los embriones.

“Que eso pase lo veo dudoso, porque esa (definir cuándo comienza la vida) es precisamente la controversia que hay”, finalizó diciendo.

Reaccionan a la sentencia

El reverendo Moisés Román, presidente de la Fraternidad de Concilios Pentecostales (FRAPE), concurrió con la determinación del alto foro y en declaraciones a Primera Hora, dijo que la responsabilidad sobre estos asuntos debe recaer en cada estado y no estrictamente en la ciencia.

Precisamente, la decisión del Tribunal Supremo federal en Roe vs. Wade, abrió la puerta a que sean los estados los que decidan, de maner individual, sobre los derechos reproductivos.

“Nosotros, desde el punto de vista de nuestra fe cristiana, sostenemos, con perfecta claridad, que la vida de un ser humano comienza en el embrión. Obviamente, esta es nuestra posición desde la perspectiva humana... Por lo tanto, para nosotros, la decisión de la Corte Suprema de Alabama con respecto a este caso de los embriones concurre con nuestro planteamiento cristiano”, mencionó.

Pese a que varios laboratorios en el referido estado ya anunciaron la paralización de sus tratamientos in vitro, Román aseguró que de ninguna manera la determinación afectaba el derecho reproductivo de las mujeres.

“Lo cierto es que ya la determinación final ha sido dada, es la responsabilidad ahora de los laboratorios empezar a trabajar y enfocarse dentro del marco de la ley y de la interpretación de la ley”, terminó diciendo.