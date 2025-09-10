Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años, murió tras ser apuñalada mientras viajaba en un tren de Carolina del Norte.

La joven había llegado a Estados Unidos junto a su madre y hermanos en agosto de 2022, huyendo de la guerra en Ucrania en busca de un futuro más seguro. Su vida terminó de manera abrupta el 22 de agosto, cuando un hombre la atacó de forma inesperada poco después de terminar su jornada laboral en una pizzería local.

Nacida el 22 de mayo de 2002 en Ucrania, era hija de Anna Zarutska y Stanislav Zarutskyi. Según su obituario, soñaba con trabajar como asistente veterinaria y era recordada por su creatividad y amor hacia los animales.

Antes de emigrar, completó sus estudios en Synergy College de Kiev, donde se graduó en arte y restauración. Sus allegados señalaron que solía emplear sus conocimientos artísticos en la creación de piezas para familiares y amigos.

“Iryna será recordada por su amabilidad, su creatividad y la huella que dejó en todos los que la conocieron. Su ausencia deja un vacío profundo, pero su espíritu permanecerá para siempre en los corazones de quienes la amaron”, indicaba el aviso fúnebre.

El ataque en el tren y la captura del agresor

El día del crimen, Zarutska salió de Zepeddie’s Pizzería en Charlotte y abordó un tren aún con el uniforme del trabajo. Minutos después de tomar asiento frente a un hombre vestido con sudadera roja, fue atacada con un cuchillo.

El agresor fue identificado como Decarlos Brown, quien fue detenido y acusado de asesinato en primer grado. Las autoridades señalaron que no existía vínculo alguno entre la víctima y el detenido, y calificaron el hecho como un ataque aleatorio.

Los registros judiciales muestran que Brown contaba con un amplio historial delictivo que abarca más de diez años. Entre sus antecedentes se incluyen condenas por robo, allanamiento y uso de armas peligrosas. Permaneció en prisión hasta 2020, luego estuvo en libertad condicional hasta 2021 y más recientemente enfrentó cargos por amenazas y uso indebido del sistema 911.

Reacciones de la comunidad

La noticia causó consternación entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Una amiga cercana de la familia, identificada como Lonnie, expresó a WCNC Charlotte: “Ella siempre fue muy servicial, muy solidaria y tenía un corazón de oro. Era un encanto. Y me enferma pensar que ya no está”.

En redes sociales, Zepeddie’s Pizzería compartió un mensaje en memoria de la joven: “Perdimos no solo a una increíble empleada, sino a una verdadera amiga. Nuestra querida Iryna dejó este mundo demasiado pronto, y nuestros corazones están llenos de dolor. Mientras seguimos procesando esta tragedia, pedimos comprensión y respeto para nuestro equipo mientras tratamos de encontrar paz… Iryna, te extrañamos más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre estarás en nuestros corazones”.

El restaurante encendió una vela en su honor, describiéndola como un símbolo de “la calidez, amabilidad y luz que trajo a nuestras vidas todos los días”. Quienes la conocieron destacaron también la rapidez con la que logró adaptarse a la vida en Estados Unidos y el esfuerzo que puso en aprender inglés con fluidez tras su llegada.