Radican cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro en Estados Unidos
Le imputan conspiración y asesinato de cuatro personas.
Seis personas, incluyendo al expresidente de Cuba Raúl Castro, han sido acusadas por un gran jurado en Florida, informó CBS News.
Los cargos contra el exministro de las fuerzas armadas de Cuba, se relacionan al derribo de dos aviones de la organización Hermanos al Rescate hace más de 30 años, ataque en el que murieron cuatro personas.
Al exmandatario se le imputa conspirar para matar a ciudadanos, cuatro cargos por asesinato y dos cargos por destrucción de aeronaves. Inmediatamente después de la radicación de cargos, la Fiscalía federal radicó una moción para radicar una acusación sustitutiva, pero aún no se había hecho pública.
La acusación contra el hermano de Fildel Castro, representa una escalada en la campaña del gobierno de Trump contra el régimen cubano. Castro, de 94 años, fue presidente de Cuba del 2008 al 2018 y es considerado una de las figuras más poderosas en ese país.
Además del expresidente cubano, también se acusó a un piloto de combate cubano.