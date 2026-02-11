Un funcionario de la administración de Donald Trump dijo que el espacio aéreo sobre El Paso, Texas, fue cerrado después de que drones de un cartel mexicano ingresaran al área, pero señaló que el Departamento de Defensa tomó medidas para desactivar los drones.

Tanto la Administración Federal de Aviación (FAA) como el Departamento de Defensa determinaron que no existía amenaza para el tráfico comercial, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para tratar un asunto de seguridad nacional.

El funcionario no especificó cuántos drones estuvieron involucrados ni qué medidas exactas se tomaron para desactivarlos.

Después de esas declaraciones, la FAA reabrió el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, apenas unas horas después de haber anunciado un cierre de 10 días que habría suspendido todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto.

La FAA indicó en una publicación en redes sociales que se levantó el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso, señalando que no existía amenaza para la aviación comercial y que todos los vuelos se reanudarán.

El cierre anunciado apenas unas horas antes, “por razones especiales de seguridad”, se esperaba que causara interrupciones significativas, dada su duración y el tamaño del área metropolitana.

El Paso, una ciudad fronteriza con una población de casi 700,000 personas —y aún mayor si se incluye el área metropolitana circundante—, es un centro de comercio transfronterizo junto con la vecina ciudad de Ciudad Juárez en México. El breve cierre no afecta el espacio aéreo mexicano.