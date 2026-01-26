Miami. Una campaña de GoFundMe para apoyar a los allegados de Alex Jeffrey Pretti, el enfermero de 37 años muerto a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el sábado pasado en Mineápolis, ha recaudado 1.2 millones de dólares hasta el momento.

Los organizadores de la colecta afirman en el texto de la campaña que “el 24 de enero de 2026, Alex Jeffrey Pretti, residente de Mineápolis y ciudadano estadounidense, fue ejecutado en las calles de Mineápolis por agentes de ICE”, una versión que difiere de la ofrecida por las autoridades federales.

El caso de Pretti es el segundo incidente mortal en menos de tres semanas en Mineápolis que involucra a agentes federales de inmigración, tras la muerte el 7 de enero de Renée Good, también ciudadana estadounidense, durante otro operativo de ICE.

PUBLICIDAD

Ambos hechos han generado una creciente indignación pública y protestas en Estados Unidos contra ICE y la política migratoria del gobierno federal, con manifestaciones en Mineápolis y otras ciudades que exigen mayor rendición de cuentas y cuestionan el uso de la fuerza por parte de las autoridades.

Según el mensaje publicado en GoFundMe, la colecta tiene como objetivo “apoyar a los seres queridos que deja atrás, tanto en sus necesidades inmediatas como a largo plazo”.

La campaña señaló que ha contactado al padre de Pretti para que administre lo recaudado.

La muerte de Pretti ha generado versiones contradictorias entre el Gobierno del presidente Donald Trump y testigos, así como videos difundidos en redes sociales, lo que ha alimentado el descontento social y derivado en protestas en Mineápolis contra ICE y el uso de la fuerza por parte de agentes federales