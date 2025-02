La confusión y el caos se avecinan cuando cientos de miles de empleados federales comienzan su semana laboral el lunes frente a una fecha límite del jefe de reducción de costos del presidente Donald Trump, Elon Musk, para explicar sus logros recientes o arriesgarse a perder sus empleos.

La inusual demanda de Musk se ha enfrentado a la resistencia de varias agencias clave de Estados Unidos lideradas por los leales al presidente, incluido el FBI, el Departamento de Estado, Seguridad Nacional y el Pentágono, que ordenaron a sus empleados durante el fin de semana que no cumplieran.

Los legisladores de ambos partidos dijeron que el mandato de Musk puede ser ilegal, mientras que los sindicatos amenazan con demandar.

Durante el fin de semana, Trump pidió a Musk que fuera más agresivo en su cruzada de reducción de costos a través del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, y publicó un meme en las redes sociales burlándose de los empleados federales que “lloraron por Trump y Elon”.

El equipo de Musk envió un correo electrónico a cientos de miles de empleados federales el sábado dándoles aproximadamente 48 horas para informar cinco cosas específicas que habían logrado la semana pasada. En un mensaje aparte en X, Musk dijo que cualquier empleado que no respondiera antes de la fecha límite (establecida en el correo electrónico para las 11:59 p.m. EST del lunes) perdería su trabajo.

En vísperas de la fecha límite se desató una gran confusión, ya que algunas agencias se resistieron a la orden, otras alentaron a sus trabajadores a cumplirla y otras ofrecieron una orientación contradictoria.

Un mensaje enviado el domingo por la mañana por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, dirigido por Robert F. Kennedy Jr., instruyó a sus aproximadamente 80,000 empleados a cumplir.

Eso fue poco después de que el asesor general interino, Sean Keveney, hubiera dado instrucciones a algunos de no hacerlo.

Y el domingo por la noche, la dirección de la agencia emitió nuevas instrucciones de que los empleados debían “pausar las actividades” relacionadas con la solicitud hasta el mediodía del lunes.

“Seré sincero con ustedes. Después de haber trabajado más de 70 horas la semana pasada para promover las prioridades de la Administración, me sentí personalmente insultado al recibir el siguiente correo electrónico”, dijo Keveney en un correo electrónico visto por The Associated Press que reconocía una amplia sensación de “incertidumbre y estrés” dentro de la agencia.

Keveney expuso las preocupaciones de seguridad y señaló que parte del trabajo realizado por los empleados de la agencia puede estar protegido por el privilegio abogado-cliente: “No he recibido garantías de que existan protecciones adecuadas para salvaguardar las respuestas a este correo electrónico”. Los demócratas e incluso algunos republicanos, incluido el senador John Curtis, republicano por Utah, criticaron el ultimátum de Musk.

“Si pudiera decirle una cosa a Elon Musk, sería que por favor ponga una dosis de compasión en esto”, dijo Curtis, cuyo estado tiene 33,000 empleados federales, en el programa “Face the Nation” de CBS.

“Estas son personas reales. Estas son vidas reales. Estas son hipotecas... Es una narrativa falsa decir que tenemos que recortar y que hay que ser cruel para hacerlo también”.

El recién confirmado director del FBI, Kash Patel, un franco aliado de Trump, ordenó a los empleados que ignoraran la solicitud de Musk, al menos por ahora.

“El FBI, a través de la Oficina del Director, está a cargo de todos nuestros procesos de revisión y realizará revisiones de acuerdo con los procedimientos del FBI”, escribió Patel en un correo electrónico confirmado por AP.

“Cuando y si se requiere más información, coordinaremos las respuestas. Por ahora, por favor, pausen cualquier respuesta”.

Ed Martin, fiscal federal interino para el Distrito de Columbia, envió a su personal un mensaje el domingo que puede haber causado más confusión.

“Déjenme aclarar: cumpliremos con esta solicitud de la OPM ya sea respondiendo o decidiendo no responder”, escribió Martin en el correo electrónico obtenido por AP, refiriéndose a la Oficina de Administración de Personal.

“Hagan un esfuerzo de buena fe para responder y enumerar sus actividades (o no, como prefieran), y, como mencioné, los respaldaré en caso de cualquier confusión”, continuó Martin. “Podemos hacer esto”. Los funcionarios de los Departamentos de Estado, Defensa y Seguridad Nacional fueron más coherentes.

Tibor Nagy, subsecretario de Estado interino para la gestión, dijo a los empleados en un correo electrónico que la dirección del departamento respondería en nombre de los trabajadores.

“Ningún empleado está obligado a informar de sus actividades fuera de la cadena de mando de su Departamento”, escribió Nagy en un correo electrónico.

La dirección del Pentágono ordenó a los empleados que “pausaran” cualquier respuesta al equipo de Musk, según un correo electrónico de Jules Hurst, subsecretario adjunto de Defensa para el personal y la preparación.