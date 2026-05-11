En el extremo norte de Utqiagvik, el domingo marcó un momento especial: el último amanecer que sus residentes verán durante más de dos meses. A partir de ahora, el sol permanecerá visible las 24 horas del día hasta principios de agosto, cuando finalmente volverá a ocultarse bajo el horizonte.

Este fenómeno, conocido como el “sol de medianoche”, ocurre cada año en las regiones cercanas al Polo Norte durante la primavera y el verano. En el caso de Utqiagvik —considerada la ciudad más septentrional de Estados Unidos— el sol deja de ponerse debido a la inclinación del eje de la Tierra.

La Tierra está inclinada aproximadamente 23.5 grados mientras orbita alrededor del Sol. Durante esta época del año, el hemisferio norte queda inclinado directamente hacia la luz solar, provocando que lugares ubicados por encima del Círculo Polar Ártico reciban iluminación continua, incluso durante la noche.

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En términos sencillos, el Sol sigue dando vueltas en el cielo sin llegar a esconderse completamente. Aunque la intensidad de la luz cambia durante el día, la oscuridad nunca llega por completo.

El fenómeno atrae cada año la atención de turistas, científicos y curiosos que desean experimentar jornadas interminables de luz natural. Sin embargo, también representa un reto para muchos habitantes, ya que altera los ciclos normales de sueño y descanso.

La próxima vez que el sol vuelva a ponerse en Utqiagvik será a inicios de agosto, cuando la ciudad comience lentamente a recuperar sus noches tras semanas completas de claridad continua.