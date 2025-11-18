Washington. El director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), David Richardson, renunció el lunes tras un breve mandato marcado por críticas a su gestión de las inundaciones en Texas en julio pasado.

Richardson estuvo seis meses al frente de la institución y fue cuestionado por coordinar lo que muchos críticos tacharon de lenta ante las lluvias que anegaron Hill Country, en Texas, donde murieron más de 130 personas.

David Richardson. ( Tia Dufour / U.S. Department of Homeland Security )

Durante esa crisis, Richardson se encontraba de vacaciones, y su supuesta falta de experiencia en manejo de emergencias generó aún más críticas.

De acuerdo con un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la alta funcionaria Karen Evans asumirá el mando de la agencia.

Evans dirigió anteriormente la iniciativa privada US Cyber Challenge, dedicada a ciberseguridad y tecnología, y no tiene experiencia previa en manejo de emergencias.

De su retorno al poder, el presidente Donald Trump ha sugerido reformar o incluso eliminar la FEMA, con el objetivo de que los estados asuman un mayor papel en la respuesta a emergencias derivadas, aunque hasta ahora, los planes para la reforma de la agencia no han sido concretados.