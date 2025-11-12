Los legisladores de la Cámara de Representantes regresarán a la capital del país el miércoles, después de casi ocho semanas de ausencia, con la posibilidad de poner fin al cierre del gobierno federal más largo en la historia de Estados Unidos.

Está previsto que la Cámara considere un proyecto de ley para reabrir el gobierno, el cual fue aprobado por el Senado el lunes por la noche.

El presidente Donald Trump calificó la medida como una “gran victoria”, y se espera que pase en la cámara liderada por los republicanos.

Sin embargo, la posibilidad de retrasos en los viajes debido al cierre podría complicar la votación. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, podría necesitar una asistencia casi perfecta de sus compañeros republicanos para lograr que la medida sea aprobada.

La Cámara no ha estado en sesión legislativa desde el 19 de septiembre. Ese día aprobó un parche de financiamiento a corto plazo para mantener el gobierno abierto al inicio del nuevo año presupuestario en octubre. Johnson envió a los legisladores a casa después de esa votación y puso la responsabilidad en el Senado para que actuara, diciendo que los republicanos de la Cámara habían cumplido con su trabajo.

Los demócratas aprovecharon la oportunidad para presentar a los republicanos como legisladores que se fueron de vacaciones mientras la fuerza laboral federal no recibía pagos, los viajeros enfrentaban retrasos en aeropuertos y los beneficios de asistencia alimentaria expiraban. Johnson, republicano por Luisiana, dijo que los miembros estaban realizando un trabajo importante en sus distritos.

Se espera que la gran mayoría de los legisladores demócratas vote en contra de la medida, porque no incluye una extensión de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) que expiran a fin de año y facilitan que la cobertura sea más asequible.

“Nuestra fuerte expectativa es que los demócratas se opondrán firmemente”, dijo el líder demócrata Hakeem Jeffries, de Nueva York, la noche del martes al anticipar la votación.

Pero Johnson afirmó sobre la legislación pendiente que “nuestra larga pesadilla nacional finalmente está llegando a su fin, y estamos agradecidos por ello”.

“Después de 40 días vagando en el desierto y haciendo sufrir innecesariamente al pueblo estadounidense, algunos demócratas del Senado finalmente han dado un paso al frente para poner fin al dolor”, agregó Johnson.

La medida aprobada por el Senado contó con el apoyo de ocho senadores que rompieron filas con los demócratas después de llegar a la conclusión de que los republicanos no cederían en usar la medida para continuar los créditos fiscales de salud que expiraban. Mientras tanto, el costo del cierre crecía día a día.

Hoy, miércoles, marca el día 43 del cierre.