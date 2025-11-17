Casi dos semanas después que los republicanos sufrieran una dura derrota en las elecciones en Georgia, Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia, muchos líderes del partido insisten en que no hay problema con las políticas del gobierno, su mensaje o el liderazgo del presidente Donald Trump.

Trump afirma que los demócratas y los medios están engañando a los votantes que están preocupados por los altos costos y la economía. Los funcionarios republicanos que buscan evitar otra derrota en las elecciones intermedias del próximo otoño están alentando a los candidatos a sumarse completamente al presidente y hablar más sobre sus logros.

PUBLICIDAD

Eso se desprende de una serie de conversaciones privadas, sesiones informativas y la retórica de los principales funcionarios republicanos en todo Washington, incluyendo dentro de la Casa Blanca, después de las pérdidas de su partido el 4 de noviembre. Su evaluación destaca hasta qué punto el destino del Partido Republicano está ligado a Trump, un presidente con mandato limitado que insiste en que la economía bajo su supervisión nunca ha sido más fuerte.

Eso ocurre incluso cuando un número creciente de votantes reporta que la realidad de sus vidas sí está empañada por problemas económicos.

A pesar de ello, con pocas excepciones, los lugartenientes de Trump que lideran la estrategia política del Partido Republicano no tienen deseo de desafiar sus deseos o creencias.

“Los republicanos están entrando al próximo año más unidos detrás del presidente Trump que nunca antes”, aseguró Kiersten Pels, portavoz del Comité Nacional Republicano. “El partido está completamente alineado detrás de su agenda de Estados Unidos Primero y los resultados que está entregando para el pueblo. Las políticas del presidente Trump son populares, él impulsa la participación y estar con él es el camino más fuerte hacia la victoria”.

Sin embargo, la aprobación de Trump es similar a la de los expresidentes Barack Obama, un demócrata, y George W. Bush, un republicano, en el mismo punto de sus mandatos. Sus partidos sufrieron grandes pérdidas en las elecciones de mitad de período.

Trump insiste en que no hay un problema de asequibilidad

Desde las elecciones, la Casa Blanca discretamente ha decidido cambiar su mensaje para centrarse más en la asequibilidad.

PUBLICIDAD

Gran parte del primer año del segundo mandato de Trump ha estado dominado por sus guerras comerciales, su represión de la inmigración no autorizada, su decisión de enviar la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses y el cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos.

Trump ha hablado más sobre la asequibilidad en los días desde las elecciones. El viernes, redujo los aranceles sobre la carne de res y otros productos que los consumidores dicen que cuestan demasiado. Pero el mensaje principal de Trump es que la economía es mejor y los precios al consumidor son más bajos de lo que informan los medios. Es el mismo mensaje que el presidente demócrata Joe Biden y sus aliados pasaron años promoviendo, con poco éxito.

“Tenemos una gran economía y los precios están bajando”, dijo Trump a los periodistas el domingo por la noche antes de abordar el Air Force One de regreso a la Casa Blanca desde su resort en Florida.

Culpó a los demócratas por una economía que describió como una que tiene “la inflación más alta en la historia de nuestro país. Ahora la tengo a un nivel normal y está bajando más”.

En una publicación en redes sociales el viernes, Trump escribió sobre el Partido Republicano: “¡Somos el Partido de la Asequibilidad!”

También ha afirmado que el costo de una cena de Acción de Gracias este año será 25% más bajo, pero ese número no es correcto. Los precios de los comestibles en realidad son un 2.7% más altos de lo que eran en 2024.

PUBLICIDAD

Las preocupaciones económicas fueron la preocupación dominante para los votantes en las elecciones de este mes, según la Encuesta de Votantes de la AP.

El estratega republicano Doug Heye declaró que el enfoque de Trump no es necesariamente útil para el Partido Republicano o sus candidatos, que ya enfrentan un entorno político difícil en 2026 cuando los votantes decidirán el equilibrio de poder en el Congreso. Históricamente, el partido que ocupa la Casa Blanca sufre pérdidas significativas en las elecciones no presidenciales.

“Los republicanos necesitan transmitir a los votantes que entienden por lo que están pasando y que están tratando de solucionarlo”, dijo Heye. “Eso puede ser difícil cuando el presidente literalmente rompe partes de la Casa Blanca, lo que distrae tanto a Washington como a los medios”.

“Los candidatos no pueden permitirse el lujo de distraerse”, agregó Heye. “Como vimos en las elecciones recientes, especialmente en Virginia, si no estás hablando de lo que los votantes están hablando, te ignorarán”.

Una perspectiva desde una contienda clave por la gobernatura de NY

La realidad fuera de Washington sugiere que no todos los candidatos republicanos comparten la perspectiva de Trump.

La legisladora de Nueva York Elise Stefanik, una líder republicana en la Cámara de Representantes que comenzó una campaña para gobernadora la semana pasada, indicó que no hay duda sobre el tema principal para sus electores: la asequibilidad. También minimizó el enfoque de su partido en las prioridades culturales conservadoras, incluyendo los atletas transgénero, que fue un enfoque principal republicano en la reciente contienda para gobernador de Virginia.

PUBLICIDAD

“Ciertamente apoyo los deportes femeninos y de niñas y protegerlos, pero como ven en todos nuestros mensajes, estamos enfocados en los temas principales, que cada conversación con los votantes trata sobre los altos impuestos y el gasto, la falta de asequibilidad”, dijo Stefanik a The Associated Press.

Ofreció una perspectiva matizada sobre el liderazgo de Trump.

No estaba dispuesta a criticar ninguna de las políticas principales o decisiones de gobierno del presidente. Pero Stefanik, quien ha luchado por la agenda de Trump como líder del Partido Republicano en el Congreso, cambió el enfoque hacia la gobernadora demócrata de Nueva York cuando se le preguntó sobre la fuerza del apoyo del Partido Republicano al presidente.

“Mi sensación es que nuestro partido está completamente unido detrás de destituir a Kathy Hochul”, señaló Stefanik antes de resaltar el apoyo de Trump de los votantes de Nueva York en elecciones recientes.

Aunque Stefanik sostuvo que es importante que el gobernador tenga “una relación de trabajo efectiva” con Trump, se negó a decir si apoyará una decisión hipotética de Trump de enviar la Guardia Nacional a la ciudad de Nueva York, como ha amenazado. “No será necesario si hay un gobernador republicano”, dijo.

El año pasado, Stefanik pidió que la Guardia Nacional ayudara a controlar las protestas propalestinas en la Universidad de Columbia.

La retórica oficial

El Comité Nacional Republicano, que sirve como el brazo político de la Casa Blanca de Trump, emitió una serie de puntos de discusión que desestiman las recientes pérdidas electorales, calificándolas como típicas en estados donde los demócratas dominan de todas maneras.

PUBLICIDAD

Los puntos de discusión, obtenidos por The Associated Press, ignoran las pérdidas republicanas en Georgia y Pensilvania. También exageran la fuerza política de Trump, afirmando que es más popular que Obama y Bush en el mismo momento de sus mandatos.

La afirmación ha sido repetida en los medios conservadores en los últimos días.

Un análisis de encuestas de la AP reveló que la aprobación de Trump no es más alta que la de Obama o Bush en un punto similar de sus segundos mandatos.

La aprobación de Trump, en un 36% en una encuesta de noviembre realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de AP-NORC, es ligeramente más alta de lo que era en este punto de su primer mandato. Pero tanto Obama como Bush tenían índices de aprobación en los bajos 40 en este punto de sus segundos mandatos, según las encuestas de Gallup, que es similar a donde Trump se ubicó en la última encuesta de aprobación de Gallup en octubre.

Para Obama y Bush, sus partidos sufrieron grandes pérdidas en las elecciones de mitad de período que siguieron.

Sin embargo, el mensaje republicano elaborado por el equipo de Trump redobla el apoyo al presidente y sus políticas.

Las recientes elecciones “no fueron un referéndum sobre el presidente Trump, los republicanos en el Congreso o la Agenda MAGA”, afirman los puntos de discusión del RNC. Para ganar en 2026, “los votantes de ‘Devolvamos la grandeza a Estados Unidos’ necesitarán presentarse en las urnas; el presidente Trump y los republicanos van a hacer que eso suceda”.