El martes, los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron su tan esperado informe sobre el uso del autopen por parte del expresidente Joe Biden, ofreciendo una crítica contundente de su tiempo en el cargo y de su círculo cercano, que en gran parte rehace información pública mientras realiza acusaciones generales sobre el funcionamiento de su Casa Blanca.

El informe del Partido Republicano no incluye pruebas concretas de que los asistentes hayan conspirado para implementar políticas sin el conocimiento de Biden o de que el presidente desconociera leyes, indultos u órdenes ejecutivas firmadas en su nombre. Pero los republicanos afirmaron que sus hallazgos ponen en duda todas las acciones de Biden en el cargo. Enviaron una carta a la fiscal general Pam Bondi instando a una investigación completa. El presidente Donald Trump ordenó una investigación similar a principios de este año.

PUBLICIDAD

En su núcleo, el informe avanza afirmaciones controvertidas de que el estado mental de Biden decayó hasta un punto que permitió a los funcionarios de la Casa Blanca implementar políticas sin su conocimiento. Se centra especialmente en los indultos que otorgó durante su mandato, incluidos los de su hijo Hunter Biden, basándose en declaraciones juradas de asistentes cercanos de Biden.

“El costo del esquema para ocultar las consecuencias de la disminución de la agudeza física y mental del presidente Biden fue grande, pero probablemente nunca se calculará por completo”, dice el informe. “La ocultación puso en riesgo la seguridad nacional estadounidense y la confianza de la nación en sus líderes”.

Biden ha negado enérgicamente que desconociera las acciones de su administración, calificando esas afirmaciones de “ridículas y falsas”. Los demócratas del comité de Supervisión de la Cámara denunciaron la investigación como una distracción y una pérdida de tiempo.

Los republicanos están dirigiendo nuevamente la atención hacia Biden en un momento tumultuoso, 10 meses después de la presidencia de Trump, con el gobierno cerrado y el Congreso estancado respecto a la legislación para financiarlo. El presidente de la Cámara, Mike Johnson (R-La.), ha mantenido a la Cámara fuera de sesión durante casi un mes, con la mayoría de los trabajos públicos de los comités prácticamente paralizados.

El informe sobre Biden fue compilado en gran parte durante varios meses antes del inicio del cierre del gobierno. Basado en entrevistas con más de una docena de miembros del círculo cercano de Biden, el informe ofrece pocas revelaciones nuevas, y en su lugar extrae conclusiones generales de preguntas sin respuesta.

PUBLICIDAD

Incluye referencias repetidas a encuestas sobre la aprobación de Biden y percepciones de sus deslices públicos y aparente envejecimiento, gran parte de ellas ya conocidas públicamente.

Alega un “encubrimiento del deterioro cognitivo del presidente” orquestado por el círculo cercano de Biden y apunta particularmente al doctor de Biden, Kevin O’Connor, quien invocó su derecho bajo la Quinta Enmienda para no testificar. Los republicanos también señalaron a los asistentes principales Anthony Bernal y Annie Tomasini, quienes de igual manera se acogieron a la Quinta Enmienda. Según los republicanos, los tres deberían ser investigados más a fondo por el Departamento de Justicia.

Los republicanos también enviaron una carta a la Junta Médica de D.C., instando a que O’Connor enfrente “disciplina, sanción o revocación de su licencia médica” y que se le prohíba ejercer la medicina en el Distrito de Columbia.