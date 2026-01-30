PROVIDENCE, R.I. Funcionarios de vida silvestre dicen que un lagarto tegu fue rescatado después de que un hombre descubrió el gran reptil de sangre fría enterrado en la nieve en Rhode Island, que de alguna manera logró sobrevivir a las gélidas temperaturas.

Según el New England Wildlife Center, el hombre, residente de Providence, vio al lagarto desde la entrada de su casa el martes. El reptil fue rápidamente llevado al interior y envuelto en una camiseta para ayudar a conservar el calor.

ET Reptiles, una tienda de reptiles de Rhode Island, aceptó recoger al tegu y llevarlo a un hospital de animales. Allí, los veterinarios comprobaron que el tegu estaba “extremadamente débil, bajo de peso y no se movía bien”. La lengua del tegu también había sufrido congelación y debilidad muscular debido a la exposición prolongada al frío, una circunstancia que provoca fallos celulares en animales de sangre fría a bajas temperaturas.

Se le amputó una pequeña parte de la lengua para ayudar a su recuperación.

“Ahora está descansando cómodamente y finalmente caliente, ¡lo que hace toda la diferencia!”, dijo el centro de vida silvestre en una publicación en las redes sociales. “Estaremos alentando por un buen resultado y compartiremos actualizaciones a medida que las tengamos”.

El centro dice que se desconoce si el lagarto se escapó por su cuenta del lugar donde lo tenían o si fue abandonado.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.