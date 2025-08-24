La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor en Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) ordenó el retiro inmediato de un juego de baloncesto infantil vendido por apenas tres dólares.

El artículo incluye pequeñas pelotas que, según los inspectores federales, violan la prohibición vigente sobre piezas de tamaño reducido en productos dirigidos a menores de tres años.

El riesgo es evidente: pueden alojarse en la boca de un niño y provocar asfixia, con consecuencias potencialmente mortales.

Juego retirado del mercado ( Fotocaptura )

La CPSC indicó que unas 260 unidades fueron distribuidas a través de tiendas en línea como Amazon durante los últimos meses. Aunque no se registraron accidentes, la advertencia es clara: los compradores deben retirar de inmediato el producto de sus hogares y solicitar un reembolso al fabricante.

PUBLICIDAD

La alarma entre padres y expertos en seguridad

La pediatra Claire McCarthy, del Boston Children’s Hospital, explicó en Harvard Health Publishing que “los objetos del tamaño de una pelota de golf o más pequeños representan uno de los mayores peligros de atragantamiento en la infancia”.

En este caso, las pelotas incluidas en el set caben fácilmente en un tubo de prueba estándar usado para medir riesgos de asfixia, lo que motivó la decisión de las autoridades.

Además, organizaciones de consumo como Consumer Reports recordaron que la falta de controles en juguetes importados de bajo costo aumenta la vulnerabilidad de las familias.

“El precio atractivo suele ocultar un control de calidad deficiente”, advirtió en un informe reciente la especialista Oriene Shin, experta en seguridad de productos.

Si usted adquirió este producto, los pasos recomendados son claros:

Retire el juguete inmediatamente del alcance de los niños.

Tome una fotografía del artículo y contacte al distribuidor para gestionar el reembolso.

Evite donar el producto o entregarlo a terceros, ya que el riesgo se mantiene.

Los expertos en seguridad infantil aconsejan revisar de manera periódica todos los juguetes en casa.